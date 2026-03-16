Gäbe es diese besondere Version des Flex-Spielbetriebs im Fußballkreis Birkenfeld nicht, hätte die Partie der SG Perlbachtal II gegen die SG Bergen II ausfallen müssen. So reiste Bergen aber an und stellte sich dem Gastgeber in einem Kleinfeld-Duell.

In der Fußball-C-Klasse Birkenfeld hat der TuS Kirschweiler in Staffel 3 wieder die Tabellenführung übernommen. Beim 6:0-Heimsieg gegen die SG Unnertal 2 war vor allem Paulo d Souza nicht zu stoppen. Der Ex-Oberliga-Spieler erzielte vier Tore.

In Staffel 1 standen sich die SG Perlbachtal II und die SG Bergen II auf einem Kleinfeld im Sieben-gegen-sieben-Duell gegenüber.