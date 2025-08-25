Nur ein Rumpfprogramm absolvierten die C-Klassen-Klubs im Kreis Birkenfeld. Doch die wenigen Spiele hatten es in sich. So gab es zwei Feldverweise in den Schlussphasen der Partien.

Nur sieben Partien fanden am Wochenende in den Fußball-C-Klassen Birkenfeld statt, acht hätten es ursprünglich sein sollen. Allerdings kam es schon am vierten Spieltag trotz des neuen Flex-Systems zu einem Nichtantritt: Die Spvgg Teufelsfels II reiste in der Staffel 1 nicht zur Partie bei der SG Bergen/Berschweiler II.

Weil es zusätzlich zu Verschiebungen und Verlegungen kommt, weil aber vor allem viele Mannschaften an jedem Wochenende spielfrei haben, sind die Tabellen zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison nur bedingt aussagekräftig. In der Staffel 1 ist derzeit der SV Göttschied II mit sechs Punkten ganz vorne, konnte sich dieses Mal knapp bei der SG Veitsrodt/Tiefenstein mit 2:1 durchsetzen.

Lediglich zweimal wurde in Staffel 2 gekickt, der SV Wilzenberg-Hußweiler fuhr dabei einen 6:1-Kantersieg gegen den TuS Niederbrombach II ein.

In der Staffel 3 fanden mit drei Duellen die meisten Spiele statt. Der TuS Kirschweiler setzte sich mit 6:0 bei der SG Oberreidenbach/Sien/Mittelreidenbach II durch und bleibt damit auch im zweiten Spiel nach dem Neustart ungeschlagen. Der SV Niederwörresbach II gab nach drei Siegen in Folge erstmals Punkte ab: Gegen die SG Rhaunen/Bundenbach II kam das Team von Trainer Björn Rüßler nicht über ein 2:2 hinaus. Torreich ging es zwischen dem ASV Langweiler/Merzweiler II und der Spvgg Wildenburg II zu: Beide Teams trennten sich 4:4 und sicherten sich damit im dritten Spiel den ersten Punktgewinn.

C-Klasse Birkenfeld 1

TuS Breitenthal/Oberhosenbach II – Spvgg Nahbollenbach II 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Mike Chvat (33.).

SG Bergen/Berschweiler II – Spvgg Teufelsfels II ausgefallen. Der Gast trat nicht an.

SG Veitsrodt/Tiefenstein II – SV Göttschied II 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Josef Schwab (25.), 0:2 Faton Osmani (85.), 1:2 Mykhailo Torop (90.+3).

C-Klasse Birkenfeld 2

TuS Rötsweiler-Nockenthal II – SG Idar-Oberstein/Algenrodt II 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Younis Salimi (11.), 2:0 Marc Holzapfel (51./Foulelfmeter), 2:1 Lars Bohrer (74.). Gelb-Rote Karte für Florian Fleischhacker (90./Idar-Oberstein).

SV Wilzenberg-Hußweiler – TuS Niederbrombach II 6:1 (5:1). 1:0 Lukas Haag (2.), 1:1 Dennis Keppler (11.), 2:1 Dimitrij Wolf (16.), 3:1, 4:1 Michael Rieb (19., 42.), 5:1 Wolf (43.), 6:1 Frank Wühl (62.). Rote Karte für Chris Thiesen (Niederbrombach) wegen Nachtretens (89.).

C-Klasse Birkenfeld 3

SG Rhaunen/Bundenbach II – SV Niederwörresbach II 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Torben Moser (25.), 1:1 Max Gerharz (32.), 1:2 Nico Leonhard (63.), 2:2 Axel Schulz (78.).

ASV Langweiler/Merzweiler II – Spvgg Wildenburg II 4:4 (2:2). Tore: 0:1 André Pauly (10.), 1:1 Luca Schneider (13.), 1:2 Christian Trzewik (16.), 2:2 Mark Heser (31.), 2:3 Trzewik (55.), 3:3 Poyraz Öksüzen (62.), 3:4 Trzewik (66.), 4:4 Rahul Wermund (75.).

SG Oberreidenbach/Sien/Mittelreidenbach II – TuS Kirschweiler 0:6 (0:2). Tore: 0:1 Sascha Wendel (10.), 0:2 André Weber (42.), 0:3 Alessio Fürstenberg-Franzmann (47.), 0:4 Marvin Ensch (58.), 0:5 Christian Wahl (84.), 0:6 Weber (88.).