Entscheidenden Sieg aberkannt Merxheimer Dritte ist nur für eine Nacht Meister Olaf Paare 23.03.2026, 22:18 Uhr

i Der erste Meister der Saison: Die SG Soonwald II bejubelt den Titelgewinn in der C-Klasse Bad Kreuznach 1. Es freuen sich: Sven Scholl, Christian Schmitt, Daniel Jürschick, Moritz Bär, Jens Brückner, Thorsten Reinhardt, Niklas Benz, Fabian Kreer, Manuel Auler, Robin Dilly, Max Rink, Mirsaeed Husseini, Haris Nurkovic, Philipp Petersohn, Matteo Pantano, Timon Kitzol, Felix Göllner, Carlito Conception sowie Trainer Horst Köpsel, die Vereinsvorsitzenden Franz Gilsdorf und Chris Schröder sowie der Sportliche Leiter Dominik Benz. Auch Staffelleiter Volker Fritz gratuliert. Klaus Castor

Was für eine Geschichte: Die SG Merxheim III feiert die Meisterschaft in der C-Klasse. Am nächsten Morgen stellt sich heraus, dass sie die Meisterschaft am grünen Tisch verliert. Die SG Soonwald II triumphiert ebenso auf kuriose Art.

Hinter den C-Klassen-Klubs des Kreises Bad Kreuznach liegt eine der kürzesten Spielzeiten. Vor allem aber wird der unerwartete Meisterschaftsausgang in beiden Fußballstaffeln in Erinnerung bleiben. Denn in der SG Weinsheim III und der SG Soonwald II holten zwei Mannschaften die Titel, mit denen vor ein paar Tagen die wenigsten gerechnet hatten.







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