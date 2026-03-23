Was für eine Geschichte: Die SG Merxheim III feiert die Meisterschaft in der C-Klasse. Am nächsten Morgen stellt sich heraus, dass sie die Meisterschaft am grünen Tisch verliert. Die SG Soonwald II triumphiert ebenso auf kuriose Art.
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Hinter den C-Klassen-Klubs des Kreises Bad Kreuznach liegt eine der kürzesten Spielzeiten. Vor allem aber wird der unerwartete Meisterschaftsausgang in beiden Fußballstaffeln in Erinnerung bleiben. Denn in der SG Weinsheim III und der SG Soonwald II holten zwei Mannschaften die Titel, mit denen vor ein paar Tagen die wenigsten gerechnet hatten.