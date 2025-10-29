Dass die Achillessehne schmerzte, nahm Matthias Weyand mit einem Lächeln in Kauf. Schließlich ist es ein besonderer Moment gewesen, gemeinsam mit seinem Sohn Marijan für die SG Veitsrodt/Tiefenstein auf dem Fußballplatz zu stehen.
Lesezeit 2 Minuten
. Wenn der Vater gemeinsam mit dem Sohn auf dem Fußballplatz steht, dann ist das immer etwas ganz Besonderes – und gerade die Väter nehmen durchaus einiges auf sich, um einen solchen Glücksmoment zu erleben.So auch Matthias Weyand, der unlängst für die SG Veitsrodt/Tiefenstein II zusammen mit seinem Sohn Marijan auflief.