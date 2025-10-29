Mit Sohn Marijan eingwechselt Matthias Weyand leidet, um stolzen Moment zu erleben 29.10.2025, 11:00 Uhr

i Der große Moment: Matthias Weyand wird in Bergen gemeinsam mit seinem Sohn Marijan in die Mannschaft der SG Veitsrodt/Tiefenstein II eingwechselt. Weyand

Dass die Achillessehne schmerzte, nahm Matthias Weyand mit einem Lächeln in Kauf. Schließlich ist es ein besonderer Moment gewesen, gemeinsam mit seinem Sohn Marijan für die SG Veitsrodt/Tiefenstein auf dem Fußballplatz zu stehen.

. Wenn der Vater gemeinsam mit dem Sohn auf dem Fußballplatz steht, dann ist das immer etwas ganz Besonderes – und gerade die Väter nehmen durchaus einiges auf sich, um einen solchen Glücksmoment zu erleben.So auch Matthias Weyand, der unlängst für die SG Veitsrodt/Tiefenstein II zusammen mit seinem Sohn Marijan auflief.







