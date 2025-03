Gerade einmal acht Spiele in drei Staffeln wurden am Wochenende in der C-Klasse Birkenfeld ausgetragen. In Staffel 1 siegte der Zweite SG Rhaunen/Bundenbach II deutlich bei der SG Oberreidenbach/Sien und zog nach Punkten mit Tabellenführer TV Hettenrodt gleich. Allerdings hat der TVH, der bisher alles gewonnen hat, ein Spiel weniger absolviert. Die Partie der Hexenrocker beim außer Konkurrenz antretenden TuS Breitenthal/Oberhosenbach II wurde abgesetzt.

Der FC Achtelsbach schlug in Staffel 2 den TuS Niederbrombach II mit 10:0. Kevin Jonsson glänzte dabei als vierfacher Torschütze. Der FCA ist nun Zweiter, wobei der diesmal spielfreie Dritte TuS Rötsweiler-Nockenthal nur drei Punkte Rückstand und drei Spiele weniger auf dem Konto hat. Nah dran am ersten Punktgewinn der Saison überhaupt war die SG Unnertal II. Bis fünf Minuten vor Schluss stand es 3:3, ehe Matthias Glaser mit seinen Treffern zwei und drei an diesem Tag zum Matchwinner für seinen SV Wilzenberg-Hußweiler avancierte.

Wenig Tore fielen hingegen in der Staffel 3, nämlich nur fünf in drei Spielen. Nah dran an einer Überraschung war die Spvgg Fischbach II. Bis zur 85. Minute stand die Null im Spiel gegen den TuS Veitsrodt II, doch dann sorgte Hamze Hassan Mohamud mit dem einzigen Treffer des Tages doch noch für den Sieg des Tabellenzweiten.

C-Klasse Birkenfeld 1

SV Göttschied II – TV Grumbach II 5:0 (1:0). Tore: 1:0 Teodor Todorov (3.), 2:0 Ben Juchem (49.), 3:0 Karim Karimli (67.), 4:0 Erick Adler (76.), 5:0 Jan Lamnek (86.).

SG Oberreidenbach/Sien – SG Rhaunen/Bundenbach II 1:6 (0:4). Tore: 0:1 Luca Lang (17.), 0:2, 0:3 Tim Weber (23., 36.), 0:4, 0:5 Edgar Hill (39., 53.), 0:6 Frank Vogt (57.), 1:6 Boris Wouane (59.).

C-Klasse Birkenfeld 2

VfL Weierbach II – SV Weiersbach II 3:2 (2:2). Tore: 0:1 Matthias Wiesen (23.), 0:2 Silas Dunkel (33.), 1:2 Emilio Rupprich (35.), 2:2 Sven Lemke (42.), 3:2 Philipp Lörchner (69.).

SV Wilzenberg-Hußweiler – SG Unnertal II 5:3 (2:0). Tore: 1:0 Matthias Glaser (3.), 1:1 Andreas Eifler (7.), 2:1 Michael Rieb (20.), 3:1 Jordan Flesch (48.), 3:2, 3:3 Julean Jonathan Clever (51., 55.), 4:3, 5:3 Glaser (85., 88.).

FC Achtelsbach – TuS Niederbrombach II 10:0 (6:0). Tore: 1:0 Marc Giebel (20.), 2:0 Kevin Schuler (25.), 3:0 Andreas Wiesen (29.), 4:0 Kevin Jonsson (30.), 5:0 Dennis Stenner (31.), 6:0, 7:0 Jonsson (39., 47.), 8:0 Wiesen (73.), 9:0 Gerd Haas (78./Eigentor), 10:0 Jonsson (90.).

C-Klasse Birkenfeld 3

Spvgg Fischbach II – TuS Veitsrodt II 0:1 (0:0). Tore: 0:1 Hamze Hassan Mohamud (85.).

ASV Langweiler/Merzweiler II – SG Bärenbach/Becherbach II 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Erik Bomm (58.), 1:1 Rouven Nikodemus (90.).

SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt II – Spvgg Wildenburg II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Marius Müller (38.), 1:1 Mohammad Tajik (67./Foulelfmeter).