Torreicher Spieltag in den Birkenfelder Fußball-C-Klassen: Insgesamt 72 Treffer fielen in den zwölf Partien – macht einen Schnitt von sechs Toren pro Spiel. Gleich mehrere Akteure schafften es dabei, dreifach zu treffen. Zu nennen ist da Marvin Schatto, der in der C1 seinen TV Grumbach II mit einem Dreierpack im Alleingang zum Heimsieg gegen die SG Bergen II führte. Spannender ging es in der zweiten Partie der ersten Staffel zu, in der die SG Perlbachtal II dreimal bei der Nahbollenbacher Zweiten in Führung ging, zur Pause sogar mit zwei Toren Vorsprung führte. Aber die Heimelf kam immer wieder zurück, sodass am Ende ein spektakuläres 4:4 stand. Und auch einen Auswärtssieg gab es, die SG Veitsrodt/Tiefenstein II gewann, unter anderem dank zweier Treffer von Ahmed Hussein, bei der Hintertiefenbacher Ersten.

Noch deutlicher verlor der TuS Hintertiefenbach II in der C2, nämlich mit 1:10 gegen den TV Hettenrodt II. Dabei tat sich in Junior Wamba-Tsafack ein weiterer Dreierpacker des Wochenendes hervor. Einen souveränen Auswärtssieg landete auch die SG Niederhambach/Schwollen II um den Doppeltorschützen Rüdiger Biehl bei der Gimbweilerer Reserve. Mit der maximalen Punktzahl aus zwei Spielen thront die SG vorerst an der Tabellenspitze, allerdings nur dank des geringfügig besseren Torverhältnisses gegenüber dem punktgleichen FC Achtelsbach. Dieser siegte zu Hause deutlich gegen den TuS Rötsweiler-Nockenthal II, wobei die Hälfte der sechs Achtelsbacher Tore Erisjan Kokomeci markierte.

Zwei weitere Dreifachtorschützen in Staffel drei: Christian Trzewik von der SG Wildenburg II erzielte seinen dritten Treffer erst in der letzten Minute und sicherte damit seinem Team zumindest noch einen Punkt gegen die Brückener Zweite. Ebenfalls einen Dreierpack schnürte Marvin Ensch für den TuS Kirschweiler, wobei es beim deutlichen 7:1 gegen den FC Bärenbach II weit weniger dramatisch zuging. Für die Kirschweilerer war es eine erfolgreiche Rückkehr in den Spielbetrieb. Mit neun Punkten aus drei Spielen liegt momentan die Niederwörresbacher Zweite, die den ASV Langweiler/Merzweiler II mit 7:0 abfertigte, vorne. Allerdings ist die Tabelle zu diesem Zeitpunkt nur bedingt aussagekräftig, da einige Mannschaften erst ein Spiel ausgetragen haben, andere zwei oder eben drei.

C-Klasse Birkenfeld 1

TV Grumbach II – SG Bergen/Berschweiler II 3:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Marvin Schatto (40., 45., 58.).

Spvgg Nahbollenbach II – SG Perlbachtal II 4:4 (1:3). Tore: 0:1 Sebastian Demel (15.), 1:1 Julian Eberhard (24.), 1:2, 1:3 Marlon Hahn (26., 35.), 2:3, 3:3 Daniel Aleksiuk (66., 68.), 3:4 Sven Metzger (70.), 4:4 Julius Weber (72./Elfmeter).

TuS Hintertiefenbach – SG Veitsrodt/Tiefenstein II 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Sven Metzger (23.), 0:2, 0:3 Ahmed Mohamed Hussein (26., 80.), 1:3 Christopher Conrad (90./Handelfmeter).

C-Klasse Birkenfeld 2

SV Gimbweiler II – SG Niederhambach/Schwollen II 0:4 (0:3). Tore: 0:1 Maico Schmidt (14.), 0:2 Rüdiger Biehl (17./Elfmeter), 0:3 Philipp Herber (33.), 0:4 Biehl (79.).

TuS Hintertiefenbach II – TV Hettenrodt II 1:10 (0:5). Tore: 0:1, 0:2 Junior Wamba-Tsafack (3., 7.), 0:3 Tristan Widua (31.), 0:4 Wamba-Tsafack (39.), 0:5 Andreas Korb (45.), 0:6 André Slavik (50.), 0:7 Nico Dreher (54.), 0:8 Leonie Wassung (67./Eigentor), 1:8 Filipe Amorim (69.), 1:9 Widua (73.), 1:10 Dreher (82.).

FC Achtelsbach – TuS Rötsweiler-Nockenthal II 6:1 (3:0). Tore: 1:0 Erisjan Kokomeci (26.), 2:0, 3:0 Marc Giebel (31., 38.), 4:0 (62./Eigentor), 5:0, 6:0 Kokomeci (74., 80.), 6:1 Johannes Nikodemus (90.).

C-Klasse Birkenfeld 3

Spvgg Fischbach II – SV Weiersbach II 3:2 (2:2). Tore: 1:0 Lars Kellner (17.), 1:1 Daniel Hincha (39.), 2:1 Kellner (41.), 2:2 Adrian Weyand (44./Elfmeter), 3:2 Sebastian Gross (90.).

SG Unnertal II – SG Oberreidenbach/Sien/Mittelreidenbach II 2:2 (2:1). Tore: 1:0 André Morrice Cromartie (27.), 2:0 Redjon Komshiu (36.), 1:2, 2:2 Moris Haag (45., 54./jeweils per Elfmeter).

Spvgg Wildenburg II – FC Brücken II 3:3 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Christian Trzewik (28., 30.), 2:1 Sherif Mohamad (37.), 2:2, 2:3 Robin Klos (66., 75.), 3:3 Trzewik (90.).

SV Niederwörresbach II – ASV Langweiler/Merzweiler II 7:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Simon Schellenberg (8., 41.), 3:0 Marcel Pascal Jost (60.), 4:0 Finn Lennard Zillig (64.), 5:0 Leon Friedt (73.), 6:0 Luca Fillmann (82.), 7:0 Zillig (85.).

TuS Kirschweiler – FC Bärenbach II 7:1 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Marvin Ensch (4., 12.), 3:0 Tobias Moosmann (38.), 4:0 Ensch (48.), 5:0 André Weber (54.), 5:1 Lars Klein (67.), 6:1 Alessio Fürstenberg-Franzmann (79.), 7:1 Weber (83.).