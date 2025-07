Offiziell Kicken in der C-Klasse im Sieben-gegen-Sieben oder Acht-gegen-Acht? Was bis vor kurzer Zeit undenkbar schien, dafür hat der SWFV nun grünes Licht gegeben. Doch Teams, die auf dem Kleinfeld kicken wollen, müssen eine Kröte schlucken.

Sieben gegen sieben oder acht gegen acht? Kicken mit solch kleinen Mannschaften war in einem offiziellen Spiel im Männerbereich bisher nicht denkbar. Doch im Fußballkreis Birkenfeld ist genau das in der neuen Saison nun auch offiziell erlaubt.

Ursprünglich ist der neue sogenannten „Flex-Spielbetrieb“ im Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV), der alleine in der C-Klasse möglich ist, nur für eine Mindestmannschaftsstärke von neun Spielern gedacht. Teams, die im „Flex-Betrieb“ antreten, können bis 48 Stunden vor Anpfiff entscheiden, ob sie ihre bevorstehende Partie im Neun-gegen neun, Zehn-gegen-zehn oder Elf-gegen-Elf absolvieren möchten. Im Fußballkreis Birkenfeld haben bisher – laut Information des Kreisausschusses – vier Teams den „Flex-Betrieb“ angemeldet, nämlich die Spvgg Teufelsfels II und der TV Grumbach II in der C-Klasse 1 sowie der TuS Hintertiefenbach II und der TV Hettenrodt II in der C-Klasse 3. Es ist durchaus möglich, dass sich bis zum Ende der bevorstehenden Saison noch mehr Mannschaften für den „Flex-Spielbetrieb“ entscheiden, denn in diesen Modus kann ein Team jederzeit während der Runde wechseln. Allerdings haben „Flex-Mannschaften“ kein Aufstiegsrecht.

i Jürgen Falz möchte verhindern, dass sich Mannschaften während der Saison vom Spielbetrieb abmelden müssen. Michael Greber

Im Fußballkreis Birkenfeld ist der Kreisvorstand um seinen Vorsitzenden Jürgen Falz sogar noch weitergegangen und hat sich dafür stark gemacht, auch das Kicken bis zum Sieben-gegen-Sieben oder Acht-gegen-Acht, von Strafraum zu Strafraum, auf kleinere Tore (fünf Meter breit, zwei Meter hoch) zuzulassen. Falz hatte das „mein Baby“ genannt und will erreichen, dass möglichst keine gemeldete Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen werden muss und dass möglichst viele Vereine in die Lage versetzt werden, zwei Teams an den Start zu bringen und dann auch zwei Partien pro Heimspieltag über die Bühne gehen zu lassen. „Wir wollen allen Fußballern die Möglichkeit geben, auch tatsächlich zu spielen“, hat Falz erklärt.

Als er seine Idee bei der Vereinsvertreterversammlung Anfang des Monats in Algenrodt vortrug, war anschließend das Echo geteilt. Befürworter, die die Chance sahen, ihren Spielbetrieb leichter zu sichern, tauschten Argumente mit Gegnern aus, für die das „Falz-Baby“ eine Art Thekenmannschaftsfußball ist. Bei der anschließenden Abstimmung gab es eine Patt-Situation, woraufhin der Kreisvorstand beschloss, diese erweiterte Form des „Flex-Spielbetriebs“ auf den Weg zu bringen. „Es soll ein Testlauf sein. Wir werden uns nach einem Jahr über Erfahrungen, Vorteile, Nachteile und das weitere Vorgehen unterhalten“, hatte Falz angekündigt.

Wer Fußball auf kleine Tore spielen will, der hat das Spiel verloren

Eine Hürde war noch zu nehmen. Der SWFV musste dem „Testlauf im Kreis Birkenfeld“ zustimmen, denn in der Spielordnung ist diese Art des Kickens nicht verankert. „Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt haben wir grünes Licht“, informierte Falz vor wenigen Stunden. Die Justizabteilung des SWFV sprach sich dafür aus, den von Falz und seinem Kreisvorstand ausgearbeiteten Spielbetrieb zu erlauben. Allerdings gibt es die erwartete Einschränkung: „Für den Verband ist das nur als Freundschaftsspielbetrieb denkbar“, erklärt Falz. Das bedeutet konkret, wer bis 48 Stunden vor dem Anpfiff ein Sieben-gegen-Sieben oder Acht-gegen-Acht anmeldet, hat das Spiel automatisch verloren – die Partie wird mit 2:0 für den Gegner gewertet.

Das ist auch der Grund, warum beispielsweise David Petes vom SV Gimbweiler gegen die Einführung dieses weiter abgespeckten „Flex-Betriebs“ gestimmt hatte. Er erklärt: „Ich kann natürlich den Hintergrund, die Idee, verstehen, sehe aber Schwierigkeiten.“ Peters sagt: „Es ist aus meiner Sicht schon nicht leicht, Spieler im Verein dafür zu begeistern, dass sie nur im Sieben-gegen-Sieben spielen sollen. Aber wenn es doch gelingt, ihnen dann auch noch klarmachen zu müssen, dass sie das Spiel schon vor dem Anpfiff verloren haben, macht die Sache so richtig kompliziert.“

„Als Vereinsfunktionär habe ich ein gewisses Verständnis, als Fußballer ist die Idee für mich keine Lösung“

David Peters, SV Gimbweiler

Gleichwohl kann Peters den Ansatz nachvollziehen. „Bevor ein Verein dreimal nicht antritt und sich dann vom Spielbetrieb abmelden muss, ist es wohl besser, mit kleinerer Mannschaftsstärke zu kicken“, sagt er. Tatsächlich gilt die Partie im Sieben-gegen-Sieben auf kleinerem Feld und kleineren Toren im Spielplan als ausgetragen. Sie wird zwar für den Klub, der diese Art des Spielens beantragt hat, mit 0:2 verloren gewertet, doch der betroffene Verein muss keine weiteren Konsequenzen befürchten und hat auch – anders als bei einer Spielabsage aus Spielermangel – keine zusätzlichen Kosten. „Trotzdem fehlt mir der Zusammenhang“, insistiert Peters und ergänzt: „Als Vereinsfunktionär habe ich ein gewisses Verständnis, als Fußballer ist die Idee für mich keine Lösung.“

Der Kreisvorsitzende kennt die Bedenken, und er respektiert sie auch. Doch Falz bittet auch darum, dem Flex-Spielbetrieb im Allgemeinen und der erweiterten Form des Kreises Birkenfeld im Speziellen „eine Chance“ zu geben. „Die wöchentliche Betrachtung des Kaders, das Reagierenkönnen auf schwierige Personallagen, also tatsächliche Flexibilität machen es den Vereinen leichter, zu spielen“, erklärt er. Hauptsächliche Nutznießer dieser Art des Spielens sind natürlich die zweiten Mannschaften, die bei vielen Klubs fraglos personell auf Kante genäht sind.

Partie dauert zweimal 35 Minuten

Für die besondere Form des Sieben-gegen-Sieben oder Acht-gegen-Acht sind die Rahmenbedingungen festgezurrt worden. Außer, dass auf kleinere Tore gekickt wird, wird auch die Spielzeit verkürzt. Zweimal 35 Minuten wird ein Kleinfeldspiel dauern. Und auch wenn das zweifellos eine Light-Version des Fußballs ist, so betont Falz noch einmal den entscheidenden Vorteil: „Diese Möglichkeit verhindert Spielabsagen. Vereine haben es noch leichter, zwei Spiele pro Heimspieltag über die Bühne gehen zu lassen. Das macht aus sportlichen und wirtschaftlichen Gründen Sinn.“

Bleibt abzuwarten, wo das erste offizielle Kleinfeldspiel über die Bühne gehen wird, wie oft die Vereine diese Möglichkeit in Anspruch nehmen und ob dieser Testlauf im Fußballkreis Birkenfeld nicht nur funktioniert, sondern womöglich gar im gesamten Verbandsgebiet Schule machen kann.