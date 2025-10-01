Stellungnahme zu Spielabbruch: Karadeniz-Vorstand nennt Vorfall eine Katastrophe
Karadeniz-Vorstand nennt Vorfall eine Katastrophe
Karadeniz Bad Kreuznach will nach dem Spielabbruch in Braunweiler nicht zur Tagesordnung übergehen. Der Spieler, der den Schiedsrichter attackiert hat, wurde suspendiert, und der Verein bezieht eine klare Position gegen Gewalt.
Karadeniz Bad Kreuznach hat den Fußballer, der im C-Klassen-Spiel in Braunweiler den Schiedsrichter tätlich angegriffen hat, suspendiert. Das hat der Vereinsvorstand in einer Presseerklärung bekannt gegeben. Der Schlag ins Gesicht des Unparteiischen führte zum Abbruch der Partie.