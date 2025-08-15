Nach zehn Jahren gibt es in Kirschweiler wieder reinen TuS-Fußball zu sehen. Der FC Bärenbach II ist der Premierengegner.

Bis zum dritten Spieltag der Saison hat der TuS Kirschweiler warten müssen, bis er endlich seine erste Partie austragen darf. Doch am Sonntag ist es soweit. Nach einem Jahr ohne Fußball rollt die Kugel wieder an der Festung. In der C-Klasse Birkenfeld 3 ist die zweite Mannschaft des FC Bärenbach Gast. Es ist das erste Spiel des TuS Kirschweiler mit einer eigenständigen Mannschaft seit zehn Jahren.

Als Tabellenführer geht die zweite Mannschaft des SV Niederwörresbach in diesen Sonntag in Staffel 3, und gegen den ASV Langweiler/Merzweiler II möchte sie diesen Status auch verteidigen.

In Staffel 2 führt der TuS Hintertiefenbach II das Tableau an, dürfte aber am Ende der Saison als „Flex-Team“ nicht aufsteigen. Diesmal ist um 13 Uhr der TV Hettenrodt II der Gegner. Die TuS-Erste empfängt um 15 Uhr die SG Veitsrodt/Tiefenstein II in Staffel 1. Zeitgleich später hat der FC Achtelsbach in Stafel 2 zu Hause gegen den TuS Rötsweiler II seinen zweiten Saisonsieg im Blick.