Als erste Frau im Kreis KH Jessica Zuck kickt an der Kerb fürs SG-Männerteam Olaf Paare 02.10.2026, 10:01 Uhr

i Freuen sich auf das besondere Kerbespiel: Abteilungsleiter Björn Strack (von links), Pionierin Jessica Zuck und Vorstandsmitglied Michael Krupp. Strack

Nun hat auch der Kreis Bad Kreuznach eine Fußballerin, die bei den Männern mitspielt: Jessica Zuck läuft im Waldlaubersheimer Kerbespiel gegen die TSG Planig II für die SG Waldlaubersheim/Gutenberg auf.

Im Kerbespiel der zweiten Mannschaft der SG Waldlaubersheim/Gutenberg in der C-Klasse Bad Kreuznach 1 am Samstag um 14 Uhr kommt es zu einer Premiere. Erstmals in einem Heimspiel läuft Jessica Zuck für ein Männerteam ihres Heimatvereins auf. Sie ist damit die erste Fußballerin, die im Kreis Bad Kreuznach im Männerspielbetrieb zum Einsatz kommt.







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