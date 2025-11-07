Top-Spiele in der C-Klasse In Schwollen und Rhaunen kommt es zu Gipfeltreffen 07.11.2025, 12:48 Uhr

i Die Spvgg Fischbach II (gesteifte Trikots) hat dem TuS Kirschweiler den bisher einzigen Punktverlust eingebracht. Am Sonntag können die Kirschweilerer mit einem Sieg im Gipfeltreffen trotzdem auf Rang eins springen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Vier ungeschlagene Mannschaften gibt es in der C-Klasse Birkenfeld. Am Sonntag stehen sich die vier in Spitzenspielen gegenüber. Die SG Niederhanbach/Schwollen II empfängt den FC Achtelsbach und die SG Rhaunen/Bundenbach II den TuS Kirschweiler.

Der Sonntag ist der Tag der Gipfeltreffen in der Fußball-C-Klasse Birkenfeld. Sowohl in Staffel 2 als auch in Staffel 3 kommt es um 12.30 Uhr zum Duell der beiden Top-Mannschaften der Tabelle.In Staffel 2 haben die Protagonisten des Spitzenspiels sogar beide noch eine weiße Weste.







