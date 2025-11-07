In Schwollen und Rhaunen kommt es zu Gipfeltreffen 

Vier ungeschlagene Mannschaften gibt es in der C-Klasse Birkenfeld. Am Sonntag stehen sich die vier in Spitzenspielen gegenüber. Die SG Niederhanbach/Schwollen II empfängt den FC Achtelsbach und die SG Rhaunen/Bundenbach II den TuS Kirschweiler.
Der Sonntag ist der Tag der Gipfeltreffen in der Fußball-C-Klasse Birkenfeld. Sowohl in Staffel 2 als auch in Staffel 3 kommt es um 12.30 Uhr zum Duell der beiden Top-Mannschaften der Tabelle.In Staffel 2 haben die Protagonisten des Spitzenspiels sogar beide noch eine weiße Weste.