Zwölf Spiele, zwölf Siege – der TV Hettenrodt hat sich in der C-Klasse weiterhin keine Blöße gegeben. Auch bei der SG Perlbachtal II, die – weil ihre erste Mannschaft nicht gespielt hat – leicht verstärkt antreten konnte, hielten sich die Hexenrocker schadlos. Dass es in Staffel 1 trotzdem einigermaßen spannend bleibt, liegt am Tabellenzweiten SG Rhaunen/Bundenbach II, der am Wochenende gleich zweimal in der Fremde siegreich war und damit weiter nur drei Punkte Rückstand hat.

Eng wird es für die zweite Mannschaft der Spvgg Hochwald. Das Team verzichtete auf die Austragung seiner Partie beim TuS Rötsweiler-Nockenthal II. Die Punkte gehen an Rötsweiler, und die Hochwälder haben schon zum zweiten Mal eine Partie abgesagt. Beim dritten Mal werden sie aus der Wertung genommen. Schwierig ist die Personallage ganz offensichtlich auch bei der SG Oberreidenbach/Sien. Die Spielgemeinschaft verzichtete darauf, zu Hause gegen den SV Göttschied II anzutreten. Die Punkte gehen damit an Göttschied.

SG Idar-Oberstein II lässt Spitzenreiter Buhlenberg II stolpern

In Staffel 2 musste Tabellenführer SV Gimbweiler zunächst zittern. Der TuS Niederbrombach II führte noch in der Pause 1:0. Doch dann drehte der Spitzenreiter die Angelegenheit noch und siegte letztlich 5:1. Zwölf Minuten vor Schluss war beim Stand von 2:1 noch alles offen, doch dann kassierte der Niederbrombacher Marius Hahn eine Zeitstrafe. Anschließend schoss der SVG noch drei Tore, davon zwei per Elfmeter. Für die unterste Spielklasse Ungewöhnliches trug sich in Achtelsbach zu. Dort trennten sich der FCA und die SG Niederhambach/Schwollen II 0:0. In einer Liga, in der Schützenfeste an der Tagesordnung sind, verdient das eine besondere Erwähnung

In Staffel 3 gelang der SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt II eine Überraschung. Sie brachte Spitzenreiter SV Buhlenberg II die zweite Saisonniederlage bei. Gleichwohl ist der Titelgewinn der Buhlenberger kaum gefährdet. Hinter dem SVB tobt allerdings ein spannender Kampf um den zu Aufstiegsspielen berechtigenden Platz zwei, der derzeit vom TuS Veitsrodt II belegt wird. Allerdings haben die Veitsrodter gerade einmal drei Punkte Vorsprung auf den SV Niederwörresbach II auf Platz sechs.

C-Klasse Birkenfeld 1

Spvgg Teufelsfels II – SG Rhaunen/Bundenbach II 3:6 (1:2). Tore: 0:1 Nicolae Plesca (3.), 1:1 Axel Schulz (7.), 1:2 Max Gerharz (15.), 2:2 Christopher Schmidt (51.), 2:3 Lukas Brzoska (56.), 2:4 Vitali Wiebe (59.), 3:4 Aydan Hasanov (66.), 3:5 Friedrich Krieger (72.), 3:6 Schulz (86.).

TV Grumbach II – SG Rhaunen/Bundenbach II 2:8 (0:2). Tore: 0:1 Axel Schulz (15.), 0:2 Yurii Kucher (40.), 1:2 Jedson Wilfred Rice (47.), 1:3 Uwe Axmann (51.), 1:4 Julius Krieger (58.), 1:5 Kucher (63.), 2:5 Marvin Feistel (68.), 2:6 Edgar Hill (71.), 2:7 Axmann (75.), 2:8 Mario Doenig (88.).

SG Perlbachtal II – TV Hettenrodt 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Sebastian Kurz (39.), 0:2 Tim Schulz (68.).

TuS Breitenthal/Oberhosenbach II – SG Bergen-Berschweiler II 3:3 (0:2). Tore: 1:0 Timo Baertges (10.), 1:1 Alexander Budajew (33.), 1:2 Lennart Fuhr (39.), 2:2 Patrick Adam (77.), 3:2 Lukas Schuch (85.), 3:3 Erik Liehr (89.).

TuS Hintertiefenbach – Spvgg Teufelsfels II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Justin Reichhardt (43.), 2:0 Giovanni Bussu (66.).

C-Klasse Birkenfeld 2

SV Wilzenberg-Hußweiler – VfL Weierbach II 3:5 (1:3). Tore: 0:1 Jan-Luca Brusius (10.), 1:1 André Fickus (15./Elfmeter), 1:2 Emre Arik (40.), 1:3 Niklas Merscher (43.), 1:4 Niclas Distler (47.), 2:4 Pascal Krüger (65.), 2:5 Merscher (80.), 3:5 Jordan Flesch (85.).

SV Gimbweiler – TuS Niederbrombach II 5:1 (0:1). Tore: 0:1 Denis Odagiu (19.), 1:1 Fabian Bock (47.), 2:1 Julian Bier (68.), 3:1, 4:1 Marvin Liedke (80./Elfmeter, 83.), 5:1 Bock (90.+1/Elfmeter).

FC Achtelsbach – SG Niederhambach/Schwollen II 0:0.

C-Klasse Birkenfeld 3

ASV Langweiler/Merzweiler II – SV Niederwörresbach II 4:2 (1:1). Tore: 1:0 Ruben Mohnke (23.), 1:1 Julian Gräff (32.), 2:1 Firat Öksüzer (49.), 3:1 Christopher Kreischer (55.), 3:2 Sven Schäfer (60./Eigentor), 4:2 Furkan Sükrü Deniz (85.).

Spvgg Nahbollenbach II – TuS Veitsrodt II 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Jeremy Jack Schäfer (7., 51., 64.).

ASV Langweiler/Merzweiler II – SV Mittelreidenbach II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Ruben Mohnke (27.), 2:0 Sören Kriegel (52.), 3:0 Mohnke (59.).

SV Niederwörresbach II – Spvgg Fischbach II 3:1 (0:0). Tore: 0:1 Christopher Heppner (56.), 1:1 Janne Weinz (75.), 2:1 Julian Jung (81.), 3:1 Florian Leonhard (83.).

Spvgg Wildenburg II – TuS Oberbrombach II 4:1 (1:0). Tore: 1:0 Joshua Klein /15.), 1:1 Alexander Reshetnyak (48.), 2:1 Michael Gerhardt (50.), 3:1 Hannes Müller (78. Foulelfmeter), 4:1 David Kiy (84.).

SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt II – SV Buhlenberg II 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Robin Graf (14.), 1:1 Julian Werle (17. Eigentor), 2:1 Patrick Dovgan (77.).