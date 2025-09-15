Wohl dem, der einen schussstarken Ex-Oberligaspieler in seinen Reihen hat. Dem SV Weiersbach II half dieser Umstand zum späten Derbysieg in der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld.

Nur sieben Spiele gingen in den drei C-Klassen des Fußballkreises Birkenfeld über die Bühne. Die Partie zwischen dem FC Achtelsbach und dem TV Hettenrodt II in Staffel 2 wurde verlegt.

Spannend ging es in Staffel 3 zwischen dem FC Brücken II und dem SV Weiersbach II zu. Daniel Hincha machte mit einem lupenreinen Hattrick aus der 2:0-Führung des FCB ein 2:3. Brücken glich in der 90. Minute aus, doch in der Nachspielzeit verwandelte Ex-Oberligaspieler Michael Randolph einen Elfer für den SVW II zum 4:3-Sieg.

C-Klasse BIR 1: TV Grumbach II – SG Perlbachtal II 2:2 (2:1). Tore: 1:0 Kevin Kappel (31.), 2:0 David Günay (36.), 2:1 Marlon Hahn (38.), 2:2 Dennis Stiebitz (64.).

Spvgg Teufelsfels II – VfL Weierbach II 6:3 (4:1). Tore: 1:0 Damyan Yankov (12.), 1:1 Aidan Buzo (32.), 2:1 Nicolae Plesca (35.), 3:1, 4:1 Yankov (41., 45.), 5:1 Kamen Nikolaev (66.), 5:2 Steward Giss (69.), 6:2 Danail Nuriev (81.), 6:3 Philipp Lörchner (88.).

TuS Breitenthal II – SG Bergen II 7:1 (4:1). Tore: 1:0 Tim Bender (23.), 2:0 Timo Bärtges (31.), 3:0 Bender (32.), 3:1 Lennart Fuhr (36.), 4:1 Karsten Schmidt (45.), 5:1 Tom Holmelin (61.), 6:1 Pavlo Pavklichenko (66.), 7:1 Holmelin (89.).

C-Klasse Birkenfeld 2: TuS Oberbrombach II – TuS Hintertiefenbach II 1:3 (1:3). Tore: 0:1 Lars Oliver Bunn (10.), 1:1 Maurice Köhler (17.), 1:2 Justin Görg (28.), 1:3 Bunn (34.).

C-Klasse Birkenfeld 3: ASV Langweiler II – SG Rhaunen II 2:5 (1:3). Tore: 0:1 Edgar Hill (15.), 1:1 Mark Heser (37.), 1:2, 1:3, 1:4 Marvin Bares (43., 45., 54.), 2:4 Alexander Gehring (56.), 2:5 Axel Schulz (76.).

FC Brücken II – SV Weiersbach II 3:4 (2:0). Tore: 1:0 Jannis Johann (21.), 2:0 Robin Klos (23.), 2:1, 2:2, 2:3 Daniel Hincha (51., 60., 69.), 3:3 Hüseyin Yagliyurt (90.), 3:4 Michael Randolph (90.+4/Elfmeter).

SV Niederwörresbach II – FC Bärenbach/Becherbach II 6:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Nils Leonhard (20., 24.), 3:0 Benjamin Leonhard (52.), 4:0 Paul Keller (57.), 5:0 Nico Leonhard (61.), 6:0 B. Leonhard (90.).