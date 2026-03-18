Viele Umwälzungen Grüne-Tisch-Punkte erhalten SG Soonwald II Titelchance Olaf Paare 18.03.2026, 13:39 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Verstöße gegen die Festspielregelung, Absagen wegen Personalmangels, dazu der frühe Saisonschluss: In den Bad Kreuznacher C-Klassen geht es vor dem letzten Spieltag am Sonntag drunter und drüber.

In den beiden C-Klassen des Fußballkreises Bad Kreuznach hat es in den vergangenen Tagen extrem viele Umwälzungen gegeben. Das lag daran, dass ausgefallene Spiele gewertet und zahlreiche weitere Partien umgewertet wurden. Nun können die Teams mit klaren Verhältnissen in den letzten Spieltag am Sonntag starten.







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