Die Spvgg Wildenburg II hat das Spitzenspiel der C-Klasse Birkenfeld 3 bei der Spvgg Fischbach II zu ihren Gunsten entschieden. Tabellenführer ist aber der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II.

In der Fußball-C-Klasse Birkenfeld 2 wurde am vergangenen Wochenende keine einzige Partie ausgetragen. Nach dem Rückzug des SV Nohen II spielt diese Staffel auch nur noch mit neun Mannschaften.

Spannend geht es dagegen in Staffel 3 zu, wo die Spvgg Wildenburg II das Top-Spiel bei der Spvgg Fischbach II mit 3:1 für sich entschieden hat.