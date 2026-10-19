Spannende C-Klasse BIR 3
„Gerdi“ schnürt Dreierpack beim Wildenburger Sieg
Michael „Gerdi“ Gerhardt (in blau) war Spieler des Tages der Spvgg Wildenburg II. Hier kümmert sich der „Dreierpacker“ um den Fi
Michael „Gerdi“ Gerhardt (in blau) war Spieler des Tages der Spvgg Wildenburg II. Hier kümmert sich der „Dreierpacker“ um den Fischbacher Mohamad Alibraahim, der zuvor mit ihm zusammengeprallt war. Auch Fischbachs Keeper Benjamin Gagel sowie Denny Beygang (rechts) sorgen sich um ihren Mitspieler.
Sabine Greber-Maier

Die Spvgg Wildenburg II hat das Spitzenspiel der C-Klasse Birkenfeld 3 bei der Spvgg Fischbach II zu ihren Gunsten entschieden. Tabellenführer ist aber der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II.

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In der Fußball-C-Klasse Birkenfeld 2 wurde am vergangenen Wochenende keine einzige Partie ausgetragen. Nach dem Rückzug des SV Nohen II spielt diese Staffel auch nur noch mit neun Mannschaften. Spannend geht es dagegen in Staffel 3 zu, wo die Spvgg Wildenburg II das Top-Spiel bei der Spvgg Fischbach II mit 3:1 für sich entschieden hat.
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