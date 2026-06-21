Thomas Dubravsky freut sich Fünf Mannschaften Zuwachs im Fußballkreis Bad Kreuznach Sascha Nicolay 21.06.2026, 15:23 Uhr

i Symbolbild dpa

Im Fußballkreis Bad Kreuznach wächst die Zahl der Teams. Fünf neue Mannschaften sind am Start.

Eine erfreuliche Entwicklung darf der Fußballkreis Bad Kreuznach nach Ablauf der Mannschaftsmeldefrist verbuchen. Endlich ist die Zahl der Teams, die sich dem Wettbewerb stellen, wieder gewachsen. „Wir haben im Vergleich zum Vorjahr fünf Mannschaften mehr, die an den Start gehen“, erklärt Thomas Dubravsky und fügt schmunzelnd hinzu: „Das ist das erste Mal in meinen zehn Jahren als Kreisvorsitzender, dass die Zahl der Vereine nicht nach unten ...







Artikel teilen

Artikel teilen