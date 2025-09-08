Zehn Partien waren in der C-Klasse Birkenfeld über alle drei Staffeln hinweg angesetzt, aber nur acht gingen auch über die Bühne. In Staffel 1 wurde die Partie SG Bergen II gegen SG Perlbachtal II ebenso verschoben wie in Staffel 3 das Duell des SV Weiersbach II gegen die Spvgg Wildenburg II.
Gut lief es erwartungsgemäß für den TuS Kirschweiler. Mit ihrem dritten Sieg im dritten Spiel – diesmal war es ein 7:1 bei der SG Unnertal II – schob sich die Mannschaft von Trainer Marvin Ensch auf Platz zwei. Davor stehen der SV Niederwörresbach II nach einem 6:2 gegen den ASV Langweiler/Merzweiler II au Platz eins und die SG Rhaunen/Bundenbach II nach einem 3:2-Erfolg über den FC Brücken II auf Rang drei.
Einen großartigen Tag erwischte Lars Kellner von der Spvgg Fischbach II. er markierte fünf Tore beim 6:0-Sieg bei der SG Oberreidenbach/Mittelreidenbach II.
C-Klasse Birkenfeld 1
SG Veitsrodt/Tiefenstein II – TV Grumbach II 6:1 (3:0). Tore: 1:0 Husein Boizoda (25.), 2:0 Ben Noll (28./Elfmeter), 3:0 Mustafa Alizadeh (39.), 3:1 David Günay (50.), 4:1 Darius Müller (52.), 5:1 Hasan Boizoda (68.), 6:1 Müller (89.).
VfL Weierbach II – SV Göttschied II 3:3 (2:2). Tore: 1:0 Fabrizio Alcamo (26.), 1:1 Kalilu Ceesay (27.), 2:1 Emilio Moosmann (32.), 2:2, 2:3 Ceesay (36., 70.), 3:3 Omar Ahmad (90.).
VfL Weierbach II – SV Göttschied II 3:3 (2:2). Tore: 1:0 Fabrizio Bosco Alcamo (26.), 1:1 Kalilu Ceesay (27.), 2:1 Emilio Moosmann (32.), 2:2 Ceesay (38.), 2:3 Ceesay (70.), 3:3 Omar Azad Ahmad (90.).
C-Klasse Birkenfeld 2
SG Niederhambach/Schwollen II – TuS Oberbrombach II 5:0 (1:0). Tore: 1:0 Ramon Di Centa (10.), 2:0, 3:0 Christian Conrad (47., 62.), 4:0 Di Centa (80.), 5:0 Maico Schmidt (90./Elfmeter).
SV Gimbweiler II – TuS Rötsweiler-Nockenthal II 1:6 (1:5). Tore: 1:0 Nico Herz (12.), 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 Leon Peter (16., 20., 25., 31.), 1:5 Mehmet Aygün (40.), 1:6 Timo Kappler (63.).
C-Klasse Birkenfeld 3
SV Niederwörresbach II – ASV Langweiler-Merzweiler II 6:2 (3:1). Tore: 1:0 Nico Leonhard (28.), 1:1 Sebastian Kappel (34./Elfmeter), 2:1 Finn Zillig (39.), 3:1, 4:1 Benjamin Leonhard (44., 59.), 5:1 Julian Gräff (72.), 5:2 Mark Heser (74.), 6:2 Gräff (76.).
SG Rhaunen/Bundenbach II – FC Brücken II 3:2 (0:0). Tore: 1:0 Valeri Stern (56.), 1:1 Robin Klos (58.), 1:2 Rewi Alali (79.), 2:2 Uwe Axmann (83.), 3:2 Mario Dönig (87.).
SG Unnertal Berschweiler II – TuS Kirschweiler 1:7 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Andre Weber (9., 20.), 0:3 Tobias Moosmann (42.), 0:4 Weber (57.), 0:5 Johannes Schneider (59.), 0:6 Moosmann (62.), 0:7 Pascal Szokol (74.), 1:7 Jan-Marc Schäfer (87.).
SG Oberreidenbach/Sien/Mittelreidenbach II – Spvgg Fischbach II 0:6 (0:2). Tore: 0:1 Davin Kellner (7.), 0:2, 0:3, 0:4, 0:5, 0:6 Lars Kellner (44., 64., 66., 70., 75.).