Öfter mal was Neues: Vor Ostern wird bereits feststehen, wer Meister in den beiden Bad Kreuznacher Fußball-C-Klassen wird und wer die Titelträger als Aufsteiger in die B-Klasse begleitet. Am 22. März endet nämlich schon die Runde. Das ergaben die Einteilung mit nur noch neun Teams pro Staffel und die Spielplangestaltung.

Die ersten beiden pro Staffel steigen auf jeden Fall auf, eventuell sogar der Dritte und Vierte. Das hängt stark von den Absteigern ab, die in diesem Jahr auf drei je B-Klassen-Staffel festgelegt sind, nachdem in den Jahren zuvor höchstens der Letzte abgestiegen ist. Dadurch kommt ordentlich Fluktuation in den B- und C-Klassen-Bereich. „Die nächsten ein, zwei Jahre müssen wir noch irgendwie überstehen, dann wird es eh grundsätzliche Veränderungen in den unteren Klassen geben“, sagt Thomas Dubravsky, der Vorsitzende des Fußballkreises Bad Kreuznach.

SG Weinsheim III mit neuem Trainer

Die C-Klassen sind mittlerweile zu Reserveklassen mutiert. Unter den 18 Mannschaften im Kreis Bad Kreuznach sind im FC Martinstein und in der SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg nur noch zwei erste Mannschaften. Den Rest stellen zweite und dritte Garnituren.

Eine von ihnen dominiert die C-Klasse seit Jahren. Fünfmal in Folge wurde die SG Weinsheim III Meister, durfte aber jeweils nicht aufsteigen, weil die zweite Mannschaft bereits in der B-Klasse spielt. In diesem Sommer änderte sich aber Grundlegendes bei den Weinsheimern. Yannick Gans hat die Traineraufgabe niedergelegt, konzentriert sich ganz auf seine Tätigkeit als Vorsitzender der SG Weinsheim. Sein Trainererbe tritt Tuncer Köken an, der bisher als Spieler für die Weinsheimer Dritte am Ball war. „Das ist eine optimale Lösung. Eine Lösung, wie ich sie mir immer gewünscht habe“, sagt Gans über den Mann, der auch schon höherklassig trainiert hat. Abzuwarten bleibt, wie sich das Engagement des Vereins im Walking Football auf die dritte Mannschaft auswirkt, da es Überschneidungen in den Kadern gibt.

„Wichtig ist doch, dass die Vereine nicht nur acht Heimspiele haben, sondern auf zehn oder mehr kommen.“

Thomas Dubravsky

So oder so sind die Weinsheimer wieder der Top-Favorit in Staffel 2. In der Parallelstaffel sieht das etwas anders aus. Dort schält sich kein Topteam heraus. Abzuwarten bleibt, ob die SG Soonwald II trotz vieler Niederlagen genug Erfahrung in der B-Klasse gesammelt hat, um direkt wieder oben in der C-Klasse mitzuspielen.

Damit die C-Klassen-Kicker nicht schon im März in die Sommerpause geschickt werden, plant der Kreisausschuss übrigens einen C-Klassen-Cup in den Monaten April und Mai. Die ersten vier oder fünf jeder Staffel sowie die restlichen Teams sollen noch einmal in Hin- und Rückspielen gegeneinander antreten. „Wichtig ist doch, dass die Vereine nicht nur acht Heimspiele haben, sondern auf zehn oder mehr kommen. Wie der Cup genau aussehen wird, klären wir noch“, sagt Dubravsky.