Der FC Bärenbach wird in der kommenden Fußball-Saison wieder alleine mit zwei Mannschaften an den Start gehen – die SG Bärenbach/Becherbach II ist damit Geschichte. In der vergangenen Runde hatte die zweite Mannschaft des FC Bärenbach bekanntlich mit dem TuS Becherbach eine Spielgemeinschaft in der C-Klasse gebildet.

Die Spielgemeinschaft ist aber nicht aufgelöst worden, weil sie etwa schlecht gelaufen wäre. Johannes Mudrich, der Spielertrainer des FC Bärenbach hatte sie sogar vor nicht allzu langer Zeit ausdrücklich gelobt. Der Coach erklärt, warum sich die SG nun trotzdem aufgelöst hat: „Der TuS Becherbach hat seine Fußballabteilung im Aktivenbereich komplett geschlossen. Nutzen und Aufwand haben wohl in keinem Verhältnis mehr gestanden.“

Sieben Akteure, die ihren Spielerpass noch beim TuS Becherbach hatten, sind nun zum FC Bärenbach gewechselt, der dadurch in der Lage ist, wieder in Eigenregie zwei Mannschaften in den Spielbetrieb zu schicken.