Der zweite Spieltag in den C-Klassen im Fußballkreis brachte den ersten Ausfall. Die Spvgg Teufelsfels II hatte in Staffel 1 selbst für den von ihr angemeldeten „Flex-Spielbetrieb“ nicht genügend Leute, um bei der SG Bergen/Berschweiler II anzutreten und bat um Verlegung. Bergen stimmte zu. Die Partie wird also nachgeholt.
Im einzigen Spiel zweier erster Mannschaften standen sich in Staffel 2 der SV Wilzenberg-Hußweiler und der FC Achtelsbach gegenüber. Achtelsbach war favorisiert und wurde dieser Rolle auch gerecht. 3:1 gewannen die Gäste. Sie drehten einen 0:1-Rückstand auch dank eines Doppelpacks von Marc Giebel.
Dank eines Auswärtssieges in Brücken steht die Niederwörresbacher Reserve nach zwei Spieltagen mit der Maximalpunktzahl an der Tabellenspitze der Staffel 3.
C-Klasse Birkenfeld 1
SG Bergen/Berschweiler II – Spvgg Teufelsfels II ausgefallen. Die Gastgeber stimmten einer Verlegung zu.
TuS Breitenthal/Oberhosenbach II – TV Grumbach II 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Tom Holmelin (1.), 1:1 Andreas Graf (45.), 2:1 Peter Halberstadt (48.), 2:2 Jedson Wilfred Rice (74.).
C-Klasse Birkenfeld 2
TuS Rötsweiler-Nockenthal II – TuS Hintertiefenbach II 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Christian Hertrich (21.), 0:2 Adrian Skubski (31.), 0:3 Mehdi Moradian Juneghani (60.), 1:3 Pascal Flechtner (62.), 1:4 Christopher Conrad (88.).
SV Wilzenberg-Hußweiler – FC Achtelsbach 1:3 (1:2). Tore: 1:0 Matthias Glaser (20.), 1:1 Marc Giebel (24.), 1:2 Kevin Jonsson (36.), 1:3 Giebel (57.).
C-Klasse Birkenfeld 3
FC Bärenbach II – SG Unnertal Berschweiler II 7:1 (5:0). Tore: 1:0, 2:0 Lars Klein (5., 11.), 3:0 Jonas Ulrich (15.), 4:0 Rene Soffel (21.), 5:0 Denny Porger (33.), 6:0 Soffel (55.), 7:0 Klein (69.), 7:1 Redjon Komshiu (85.).
SG Rhaunen/Bundenbach II – Spvgg Fischbach II 1:0 (1:0). Tore: 1:0 Markus Gemmel (30.).
FC Brücken II – SV Niederwörresbach II 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Marcel Streiß (16.), 0:2 Julian Jung (28.), 0:3 Nils Leonhard (60.), 1:3 Mahamed Hassan Abdullaahi (70.).