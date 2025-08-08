Sowohl die Pokalauftritte als auch die Saisonziele unterscheiden den SV Wilzenberg-Hußweiler und den FC Achtelsbach. Am Sonntag duellieren sich beide Verein in der C-Klasse-Staffel 2.

Insgesamt nur sieben Partien finden am Sonntag in der Fußball-C-Klasse des Kreises Birkenfeld statt. Doch eine davon ist immerhin eines der wenigen Duelle zweier erster Mannschaften.

Der SV Wilzenberg-Hußweiler empfängt in Staffel 2 um 15 Uhr den FC Achtelsbach. Die Pokalspiele unter der Woche verliefen für beide Mannschaften unterschiedlich. Während der FC Achtelsbach B-Klässler FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein eliminierte, scheiterten die Wilzenberg-Hußweilerer am SV Buhlenberg.

Auch die Ansprüche beider Vereine unterscheiden sich. Die Gastgeber peilen eine Platzierung unter den Top-Vier an. Der FC Achtelsbach hat dagegen ein klares Ziel: Raus aus der C-Klasse, also Aufstieg in die B-Klasse.

In Staffel 3 können sowohl die Spvgg Fischbach II, die in Rhaunen bei der SG Rhaunen/Bundenbach gastiert, als auch der SV Niederwörresbach II, der seine Visitenkarte beim Absteiger FC Brücken II abgibt, ihr Punktekonto auf sechs Zähler schrauben.