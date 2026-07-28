Der Meister der C-Klasse Bad Kreuznach 1 kann via Relegation mit dem B-Klassen-Siebten in die A-Klasse aufsteigen. Das macht den Reiz der neuen Runde aus. Top-Favorit ist die zweite Mannschaft der SG Eintracht Bad Kreuznach.
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Kader C-Klasse Bad Kreuznach 1SG Eintracht Bad Kreuznach IIZugänge: Ansdip Singh, Youssef Rabaa, Can Christ, Kamer Yakut, David Zacher, Amir Ismaili, Ferhat Senel, Muhammet Yakut, Giuliano Kübler, Cihan Yakut, Cihat Yakut (alle VfL Rüdesheim), Emre Dogan, Alperen Tüysüz, Cemal Senel (alle Karadeniz Bad Kreuznach), Brian Huth, Silvio Sadaic (beide TSG Planig), Max Klein (FC Bavaria Ebernburg), ...