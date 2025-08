Erster Spieltag der Saison 2025/26 in den C-Klassen des Fußballkreises Birkenfeld, und die Spvgg Fischbach II nutzte sofort die neuen Möglichkeiten und setzte eine Frau ein. Und das hat sich gelohnt. Anna Justen lieferte gleich die Vorlage zum Fischbacher 2:0 gegen den ASV Langweiler-Merzweiler II.

Elf Tore fielen im Duell zwischen dem TV Hettenrodt II und dem TuS Rötsweiler-Nockental II in Staffel 2, wobei die Gäste nach einem dramatischen Spiel mit je neun Akteuren auf dem Feld 6:5 gewannen. Diese Partie im neuen „Flex-Betrieb“ wurde auf einem um 30 Meter verkürzten Spielfeld ausgetragen. Und das Ganze funktionierte gut. Jeweils drei Tore gelangen Andreas Müller auf Hettenrodter Seite und Oliver Blaum für Rötsweiler.

Kurzfristig verlegt wurde im Übrigen die Partie des TuS Kirschweiler gegen den SV Weiersbach II. Das Schubkarrenrennen in Hoppstädten-Weiersbach genoss Priorität im Doppelort – und der TuS stimmte dem Verlegungswunsch zu. So müssen die Kirschweilerer noch zwei Wochen auf ihre Rückkehr in den Punktspielbetrieb warten. Am Sonntag, 17. August, soll dann aber gegen den FC Bärenbach II Premiere gefeiert werden.

C-Klasse Birkenfeld 1

Spvgg Teufelsfels II – TuS Breitenthal/Oberhosenbach II 9:0 (3:0). Tore: 1:0 Lary Foko (18.), 2:0 Stanislav Paduret (21.), 3:0, 4:0 Foko (26., 48.), 5:0 Paduret (53.), 6:0 Nicolae Plesca (65.), 7:0 Foko (69.), 8:0 Nico Zerfaß (74.), 9:0 Plesca (89.).

SV Göttschied II – SG Bergen/Berschweiler II 5:0 (0:0). Tore: 1:0 Kalilu Ceesay (47.), 2:0 Jörg Christian Sommer (52.), 3:0 Jan Lamnek (54.), 4:0 Sascha Donath (57.), 5:0 Ceesay (65.).

VfL Weierbach II – SG Veitsrodt/Tiefenstein II 1:0 (0:0). Tore: 1:0 Fabrizio Bosco Alcamo (80.).

C-Klasse Birkenfeld 2

TuS Hintertiefenbach II – SV Wilzenberg-Hußweiler 3:2 (2:0). Tore: 1:0 Christian Hertrich (1.), 2:0 Pascal Uebel (21./Eigentor), 3:0 Hedayat Alizade (63.), 3:1, 3:2 Michael Rieb (70., 90.+4).

SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt II – SG Niederhambach/Schwollen II 1:6 (0:2). Tore: 0:1 Philipp Herber (7.), 0:2 Florian Fleischhacker (28./Eigentor), 0:3 Maico Schmidt (51.), 1:3 Tsegay Hadish (65.), 1:4, 1:5, 1:6 Jonas Hartmann (71., 73., 83.).

TV Hettenrodt II – TuS Rötsweiler-Nockenthal II 5:6 (1:1). Tore: 0:1 Oliver Blaum (10.), 1:1 Andreas Mühlbauer (37./Elfmeter), 1:2 Blaum (49.), 2:2 Mühlbauer (67./Elfmeter), 2:3 Mehmet Aygün (69.), 3:3 Mühlbauer (71.), 4:3 Andreas Korb (73.), 4:4 Henrik Nied (82.), 4:5 Blaum (84.), 4:6 Markus Bierbrauer (90.), 5:6 Korb (90.+2).

C-Klasse Birkenfeld 3

Spvgg Fischbach II – ASV Langweiler-Merzweiler II 2:0 (1:0). Tore: Davin Kellner (20./Foulelfmeter), 2:0 Luis Martinez (80.).

SV Niederwörresbach II – Spvgg Wildenburg II 4:1 (1:0). Tore: 1:0 Julian Jung (25.), 2:0 Jonas Dillenkofer (57.), 3:0 Nico Leonhard (66.), 4:0 Nils Leonhard (70.), 4:1 Joshua Klein (85.).