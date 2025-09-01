Tore in rauen Mengen gab es mal wieder in der C-Klasse Birkenfeld. Die SG Bergen/Berschweiler II setzte zum ersten Mal eine Frau ein. Doch auch Lisa Kahlstadt konnte das 0:10 in Nahbollenbach nicht verhindern.

Tore satt lieferten wieder einmal die C-Klassen im Fußballkreis Birkenfeld. 82-mal schlug es in elf Partien hinter den Torleuten ein. Fast ein Handballergebnis schossen in Staffel 2 die zweite Mannschaft des SV Gimbweiler und der SV Wilzenberg-Hußweiler heraus. Letztlich setzte sich Wilzenberg 10:5 durch. Besonders großen Torhunger hatten dabei bei den Gastgebern Nico Herz mit drei sowie bei den Gästen Dimitrij Wolf mit ebenfalls drei und Matthias Glaser mit gar vier Treffern.

In Staffel 1 übernahm die Spvgg Nahbollenbach II durch ein 10:0 gegen die SG Bergen/Berschweiler II die Tabellenführung. Omar-Lorenz Majzoub glänzte mit einem lupenreinen Hattrick binnen fünf Minuten. Bei den Bergenern lief mit Lisa Kahlstadt zum ersten Mal eine Frau auf. Sogar 14 Tore schoss die Veitsrodter Zweite auswärts bei der Spvgg Teufelsfels II. Ein lupenreiner Hattrick gelang hier Stefan Rennert. Abdirahman Ahmed Ali traf sogar viermal.

In Staffel 3 führt der SV Niederwörresbach II nach einem 8:0 gegen den SV Weiersbach II weiter die Tabelle an. Patrik Schmidt netzte nach seiner Einwechslung dreimal ein.

C-Klasse Birkenfeld 1

Spvgg Nahbollenbach II – SG Bergen/Berschweiler II 10:0 (4:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Omar-Lorenz Majzoub (32., 34., 37.), 4:0 Felix Winckers (45.+1), 5:0 Rene-Nikolas Kieser (53.), 6:0 Mike Chvat (56.), 7:0 Dennis Engelmann (60.), 8:0 Jan Niklas Frühauf (70.), 9:0 Benjamin Hahn (73.), 10:0 Julien Deichfischer (88./Eigentor).

Spvgg Teufelsfels II – SG Veitsrodt/Tiefenstein II 0:14 (0:5). Tore: 0:1 Darius Müller (18.), 0:2 Abdirahman Ahmed Ali (30.), 0:3 Hamse Abdullahi Omar (32.), 0:4, 0:5 Ali (37., 45.), 0:6, 0:7, 0:8 Stefan Rennert (47., 53., 60.), 0:9 Husein Boizoda (71.), 0:10 Ali (78.), 0:11 Ben Noll (80.), 0:12 Jean Claude Fotso Nuebissi (83.), 0:13 Hasan Boizoda (88.), 0:14 Darius Müller (89.).

SG Perlbachtal II – TuS Breitenthal II 5:2 (2:0). Tore: 1:0 Christian Lukas (5.), 2:0 Sebastian Demel (21.), 3:0 Christian Bernhard (64.), 3:1 Karsten Schmidt (65.), 3:2 Sebastian Hofmann (73.), 4:2, 5:2 Elias Grässer (81., 88.).

TuS Hintertiefenbach – VfL Weierbach II 1:5 (1:2). Tore: 0:1 Fabrizio Bosco Alcamo (19.), 0:2 Niklas Merscher (25.), 1:2 Christopher Conrad (32.), 1:3, 1:4 Merscher (48., 73.), 1:5 Alcamo (85.).

C-Klasse Birkenfeld 2

TuS Oberbrombach II – TV Hettenrodt II 4:3 (2:1). Tore: 1:0 Markus Schlarb (21.), 1:1 Matthias Litzenberger (28./Elfmeter), 2:1 Schlarb (33.), 2:2 Florian Conradt (61.), 3:2 Schlarb (66.), 4:2 Erik Krummenauer (87.), 4:3 Andreas Korb (90./Elfmeter).

TuS Niederbrombach II – TuS Rötsweiler-Nockenthal II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Dennis Keppler (22.), 2:0 Nderim Bektesh (52.), 3:0 Keppler (66.).

SV Gimbweiler II – SV Wilzenberg-Hußweiler 5:10 (2:6). Tore: 0:1 Matthias Glaser (15.), 1:1 Andreas Becker (17.), 1:2 Dimitrij Wolf (21.), 1:3 Jordan Flesch (24.), 2:3 Nico Herz (30.), 2:4 Glaser (34.), 2:5, 2:6 Wolf (37., 45.+4), 3:6 Herz (57.), 3:7 Michael Rieb (62.), 4:7 Alexander Weynand (68.), 4:8 Glaser (70.), 4:9 Michael Mayenfels (73.), 5:9 Herz (77.), 5:10 Glaser (79.).

C-Klasse Birkenfeld 3

Spvgg Fischbach II – FC Bärenbach/Becherbach II 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Rene Soffel (1.), 1:1 Lars Kellner (43.), 1:2 Denny Porger (65.), 2:2 Christopher Heppner (88.), 2:3 Soffel (89.).

FC Brücken II – ASV Langweiler/Merzweiler II 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Sherif Khalaf (21., 50.), 3:0 Sayeed Wahedi (85.).

Spvgg Wildenburg II – SG Rhaunen/Bundenbach II 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Axel Schulz (21.), 0:2 Edgar Hill (50.), 0:3 Schulz (89.), 0:4 Luca Lang (90.+6).

SV Niederwörresbach II – SV Weiersbach II 8:0 (2:0). Tore: 1:0 Konstantin Magel (3.), 2:0 Benjamin Leonhard (21.), 3:0 Magel (50.), 4:0 Abdiweli Hirad Mohamed (62.), 5:0, 6:0 Patrik Schmidt (65., 85.), 7:0 Mohamed (88.), 8:0 Schmidt (90.+2).