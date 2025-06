Erst im Elfmeterschießen entschied sich, wer als C-Klassen-Dritter in die Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach aufsteigen darf. Die SG Nordpfalz II gewann das Entscheidungsspiel in Bad Sobernheim gegen den SV Medard II schließlich mit 7:4 (3:3, 2:2, 0:1).

„Das war ein typisches Nordpfalz-Spiel. Wir hatten am Anfang Probleme, dann lief es wie am Schnürchen. Wir machen aber nicht alles klar, und so mussten wir am Ende zittern“, fasste Mario Jost, der Trainer der Nordpfälzer, die Partie zusammen. Er hob vor allem die Leistung von Bastian Eid hervor. „Der Junge hat Nerven aus Stahl“, lobte der Coach die Tatsache, dass Eid während des Spiels einen Elfmeter verschoss, sich im Elfmeterschießen aber wie selbstverständlich den Ball schnappte und dieses Mal verwandelte – und das mit 19 Jahren. Überhaupt stellen die Nordpfälzer ein junges Team, das sich in der nächsten Saison in der B-Klasse entwickeln soll. „Die Jungs haben das aber auch in Bad Sobernheim schon überragend gelöst, alles investiert, was möglich war, und das gegen eine halbe A-Klassen-Mannschaft aus Medard.“

Viele Krämpfe belegen die Intensität des Spiels

Thomas Müller, der Fußball-Abteilungsleiter der Medarder, verzweifelte an der Chancenverwertung seines Teams. „Wir waren klar besser, hatten mehr Chancen und auch die hochkarätigeren Chancen, darunter waren Schüsse an den Pfosten und an die Unterkante der Latte“, berichtete Müller und fügte an: „Elfmeterschießen ist dann Glückssache, da gewinnt meist die glücklichere Mannschaft.“ Er betonte allerdings: „Kein Vorwurf an unsere Mannschaft. Die Spieler haben alles rausgehauen.“ Das wurde alleine daran sichtbar, dass viele Unterbrechungen wegen Krämpfen auf beiden Seiten notwendig waren.

Die Medarder waren in Hälfte eins durch Wesley Cavalcanti in Führung (34.) gegangen. Niko Frick (57.) glich aus, Jonas Gebauer (75.) ließ die Nordpfälzer von einer Entscheidung nach 90 Minuten träumen. Doch Patrick Schunck (88.) bescherte den Medardern nicht nur die Verlängerung, er eröffnete diese auch mit dem schnellen 3:2 (92.). „Anschließend machen wir das 4:2 nicht und kassieren dafür das 3:3“, haderte Müller. Kristian Scheid (115.) machte das Elfmeterschießen notwendig. In dem trafen neben Eid auch Alexander Neu, Sebastian Bumke und Frick für die Nordpfälzer, während nur Cavalcanti für die Medarder die Nerven behielt. Müller bilanzierte: „Das war aus meiner Sicht ein ausgezeichnetes C-Klassen-Spiel, das darüber hinaus auch sehr fair geführt wurde.“ Die Medarder werden nun ein weiteres Jahr auf diesem Level kicken müssen.

SG Nordpfalz II: Schenk – Billenstein, Eid, Gebauer, Rosiak, Frick, Scheid, Körper, Bumke, Grünewald, Hübner – Bischof, M. Hahn, Neu.

SV Medard II: Marx – Cavalcanti, Nagel, Eisenbrandt, Schunck, Hildebrandt, Gillmann, Schuster, Hübsch, Lammers, Hiebel – Remme, Wild, Budenhofer.