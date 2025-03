Das interessanteste Spiel in der C-Klasse im Kreis Birkenfeld steigt diesmal in Staffel 2, wo der Tabellenzweite FC Achtelsbach vor einer schwierigen Aufgabe gegen die zweite Mannschaft der SG Niederhambach/Schwollen steht, die immerhin Vierter ist.

Die Mannschaften bewegen sich dabei auf Augenhöhe. Die Niederhambacher haben zwar neun Punkte Rückstand auf Achtelsbach, aber auch drei Partien weniger bestritten. Tabellenführer SV Gimbweiler kann seinen Vorsprung mit einem Heimsieg gegen den TuS Niederbrombach II ausbauen. Beide Spiele steigen um 15 Uhr am Sonntag.

In Staffel 3 geht es um 13 Uhr „auf Klopp“ zwischen der Spvgg Nahbollenbach II und dem TuS Veitsrodt II um Platz zwei, während in Staffel 1 der verlustpunktfreie TV Hettenrodt sich diesmal bei der SG Perlbachtal in Hoppstädten (VG Lauterecken) behaupten muss. Spannung verspricht auch die Begegnung der SG Oberreidenbach/Sien mit dem SV Göttschied II (15 Uhr), dessen erste Mannschaft spielfrei ist.