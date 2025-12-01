Dritter Verzicht: Für die SG Sponheim II ist Schluss

Da waren es nur noch acht Teams: In der C-Klasse Bad Kreuznach 1 verabschiedet sich die SG Sponheim/Roxheim II. Sie musste aus Personalgründen zum dritten Mal auf die Austragung eines Spiels verzichten und zieht die Mannschaft zurück.

