Dreierpack von Thiago: TuS Kirschweiler jetzt Erster

Zwei Gipfeltreffen standen in der C-Klasse Birkenfeld im Blickpunkt, und der TuS Kirschweiler sowie die SG Niederhambach/Schwollen gingen als große Gewinner aus diesen Top-Partien hervor. Frauenpower gab es derweil in Bergen zu bewundern.
Die SG Niederhambach/Schwollen II und der TuS Kirschweiler sind die großen Gewinner des Spieltags in der C-Klasse Birkenfeld. Die beiden Mannschaften setzten sich in den Gipfeltreffen ihrer Staffel durch. Die SG Niederhambach/Schwollen II tut es damit weiter ihrer ersten Mannschaft in der B-Klasse gleich und ist ohne Verlustpunkt – übrigens als einziges Team in der gesamten C-Klasse.