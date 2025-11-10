FC Achtelsbach verliert Gipfel Dreierpack von Thiago: TuS Kirschweiler jetzt Erster Sascha Nicolay

Werner Wegendt 10.11.2025, 13:20 Uhr

i Achtelsbachs Torwart Manuel Nick klärt vor Christoph Biel von er SG Niederhambach/Schwollen II zur Ecke. Marco Eifler (16) schaut zu. Die SG Niederhambach gewann das Top-Spiel in C-Klasse-Staffel 2 mit 5:4. Stefan Ding

Zwei Gipfeltreffen standen in der C-Klasse Birkenfeld im Blickpunkt, und der TuS Kirschweiler sowie die SG Niederhambach/Schwollen gingen als große Gewinner aus diesen Top-Partien hervor. Frauenpower gab es derweil in Bergen zu bewundern.

Die SG Niederhambach/Schwollen II und der TuS Kirschweiler sind die großen Gewinner des Spieltags in der C-Klasse Birkenfeld. Die beiden Mannschaften setzten sich in den Gipfeltreffen ihrer Staffel durch. Die SG Niederhambach/Schwollen II tut es damit weiter ihrer ersten Mannschaft in der B-Klasse gleich und ist ohne Verlustpunkt – übrigens als einziges Team in der gesamten C-Klasse.







