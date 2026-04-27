In Staffel 1 der C-Klasse Birkenfeld hat die SG Veitsrodt/Tiefenstein II ihre Saison beendet – auf Platz eins. Meister ist sie aber noch nicht. Zwei Mannschaften könnten noch gleichziehen.
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Der TuS Kirschweiler ist Meister in der C-Klasse Birkenfeld 3 und steigt in die B-Klasse auf. Damit steht nach der SG Niederhambach/Schwollen II und dem FC Achtelsbach der dritte Aufsteiger aus den C-Klassen fest. Trotz seiner 2:4-Niederlage in Kirschweiler hat der SV Niederwörresbach II beste Karten, um als Vizemeister das B-Klasse-Ticket zu lösen.