Die C-Klasse Birkenfeld
Dreierpack plus Rote Karte für einen Wilzenberger
Der TuS Kirschweiler (grüne Trikots) ist bereits aufgestiegen. Der SV Niederwörresbach II (weiße Trikots) möchte nachziehen.
Der TuS Kirschweiler (grüne Trikots) ist bereits aufgestiegen. Der SV Niederwörresbach II (weiße Trikots) möchte nachziehen.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

In Staffel 1 der C-Klasse Birkenfeld hat die SG Veitsrodt/Tiefenstein II ihre Saison beendet – auf Platz eins. Meister ist sie aber noch nicht. Zwei Mannschaften könnten noch gleichziehen.

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Der TuS Kirschweiler ist Meister in der C-Klasse Birkenfeld 3 und steigt in die B-Klasse auf. Damit steht nach der SG Niederhambach/Schwollen II und dem FC Achtelsbach der dritte Aufsteiger aus den C-Klassen fest. Trotz seiner 2:4-Niederlage in Kirschweiler hat der SV Niederwörresbach II beste Karten, um als Vizemeister das B-Klasse-Ticket zu lösen.

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