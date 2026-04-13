TuS Kirschweiler fast am Ziel Die SG Niederhambach/Schwollen II steigt auf Sascha Nicolay

Werner Wegendt 13.04.2026, 11:00 Uhr

i Thiago vom TuS Kirschweiler wird von Anna Justen von der Spvgg Fischbach beim Passen gestört. Im Hintergrund ist Michael Lorenz als Torhüter des TuS zu erkennen. Einmal konnten ihn die Fischbacher bezwingen, doch das reichte nicht zum Punkt. Kirschweiler siegte 2:1. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die SG Niederhambach/Schwollen II muss zwar noch warten, bis ihre erste Mannschaft eine Etage höher den Titel klar gemacht hat, doch weil das nur Formsache ist, steht sie als erster Aufsteiger des Fußballkreises Birkenfeld fest.

Die SG Niederhambach/Schwollen II hat als erste Mannschaft des Fußballkreises Birkenfeld den Aufstieg geschafft. Nach dem 8:0 beim TuS Rötsweiler II ist der SG zumindest die Vizemeisterschaft in der C-Klasse Birkenfeld 2 nicht mehr zu nehmen – und die berechtigt bekanntlich zum Aufstieg.







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