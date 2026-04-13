Die SG Niederhambach/Schwollen II muss zwar noch warten, bis ihre erste Mannschaft eine Etage höher den Titel klar gemacht hat, doch weil das nur Formsache ist, steht sie als erster Aufsteiger des Fußballkreises Birkenfeld fest.
Lesezeit 2 Minuten
Die SG Niederhambach/Schwollen II hat als erste Mannschaft des Fußballkreises Birkenfeld den Aufstieg geschafft. Nach dem 8:0 beim TuS Rötsweiler II ist der SG zumindest die Vizemeisterschaft in der C-Klasse Birkenfeld 2 nicht mehr zu nehmen – und die berechtigt bekanntlich zum Aufstieg.