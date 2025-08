Der TuS Kirschweiler steht vor der Rückkehr auf die Fußball-Bühne. Am Sonntag (15 Uhr) hat die unfreiwillige Auszeit an der Festung ein Ende. Die Kirschweilerer starten in die Saison in der C-Klasse Birkenfeld 3. Das Team um Trainer Marvin Ensch geht als turmhoher Favorit – doch es könnte sein, dass der Anfang eine Herausforderung wird.

Der SV Weiersbach II ist Gast. Der Kirschweilerer Gegner ist mindestens unberechenbar, womöglich sogar gefährlich. Das liegt daran, dass die erste SVW-Mannschaft ihr A-Klasse-Spiel gegen den SV Buhlenberg verschoben hat. Die Weiersbacher können also aus ihrem kompletten Kader-Reservoir schöpfen.

Außer dem TuS Kirschweiler ist am ersten C-Klasse-Spieltag nur noch eine erste Mannschaft aktiv. In Staffel 2 gastiert der SV Wilzenberg-Hußweiler am Samstag (15 Uhr) beim TuS Hintertiefenbach II. Der TuS nutzt dabei die neue „Flex-Regelung“. Das heißt, dass die Partie, je nach Teamgröße, auch auf verkürztem Feld ausgetragen werden könnte.