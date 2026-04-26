4:2-Sieg im Gipfeltreffen Der TuS Kirschweiler ist Meister und steigt auf Sascha Nicolay 26.04.2026, 20:11 Uhr

i Das Trainertrio freut sich über den Titel. Chefcoach Marvin Ensch (Mitte) wird von seinen Co-Trainern Thiago (links) und Paulo Silva de Souza eingerahmt. Die drei führten den TuS zur Meisterschaft in der C-Klasse Birkenfeld 3. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die C-Klasse ist abgehakt. Durch ein 4:2 gegen den SV Niederwörresbach II hat der TuS Kirschweiler die Meisterschaft und den Aufstieg in die B-Klasse perfekt gemacht.

Der TuS Kirschweiler hat es geschafft. Ein Jahr nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Eigenregie ist der Traditionsverein Meister der C-Klasse geworden und steigt in die B-Klasse auf. Den letzten Schritt ging der TuS durch einen 4:2 (3:0)-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweien SV Niederwörresbach II.







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