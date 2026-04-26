Die C-Klasse ist abgehakt. Durch ein 4:2 gegen den SV Niederwörresbach II hat der TuS Kirschweiler die Meisterschaft und den Aufstieg in die B-Klasse perfekt gemacht.
Lesezeit 1 Minute
Der TuS Kirschweiler hat es geschafft. Ein Jahr nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Eigenregie ist der Traditionsverein Meister der C-Klasse geworden und steigt in die B-Klasse auf. Den letzten Schritt ging der TuS durch einen 4:2 (3:0)-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweien SV Niederwörresbach II.