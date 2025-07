In der C-Klasse im Kreis Birkenfeld richten sich alle Augen auf den TuS Kirschweiler. Alles andere als ein Durchmarsch in die B-Klasse wäre eine Überraschung bei dessen Rückkehr in den Spielbetrieb.

Die drei Staffeln der C-Klasse Birkenfeld sind ein riesiges fußballerisches Sammelbecken. Vom ehemaligen Regionalligakicker bis zum Akteur, der kaum einen Ball trifft, sind dort sämtliche Spielercharaktere zu finden. Es duellieren sich ambitionierte Mannschaften, die unbedingt aufsteigen wollen, mit Freizeit- und Verlegenheitsteams. Es wird im Elf-gegen-Elf über das komplette Feld auf große Tore gekickt, aber auch in kleineren Teams von Strafraum zu Strafraum oder gar auf kleine Tore im Sieben-gegen-Sieben.

In der C-Klasse Birkenfeld steht die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs über allem. Zugpferd ist der TuS Kirschweiler. Ein Jahr schaute der Traditionsverein zu, nachdem der TV Hettenrodt die gemeinsame Spielgemeinschaft beendet hatte. Jetzt sind die Kirschweilerer zurück und können eine bärenstarke Mannschaft aufbieten. Angeleitet wird das Team von Marvin Ensch, der den TuS Veitsrodt in die A-Klasse und zum Kreispokalsieg geführt hat. Jetzt widmet er sich seiner neuen Aufgabe in Kirschweiler und wird dabei von einem prominenten Co-Trainer unterstützt. Thiago Reis Viana lief vergangenen Saison noch in der Landesliga bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach auf und war mehr als hundertmal in der Oberliga für den SC Idar-Oberstein im Einsatz. Dass dem TuS in Staffel 3 auf dem Weg zum Titel ein Team ernsthaft im Weg stehen könnte, ist nicht zu erwarten.

Auch der FC Achtelsbach möchte aufsteigen

Außer den Kirschweilerern gibt es nur noch drei erste Mannschaften in der C-Klasse. Der TuS Hintertiefenbach stellt sich in Staffel 1 der Konkurrenz, während der FC Achtelsbach und der SV Wilzenberg-Hußweiler in Staffel 2 zu Hause sind. Zumindest der FC Achtelsbach peilt – wie Kirschweiler – den Aufstieg an.

Aufstiegsambitionen haben auch einige zweite Mannschaften. Der SV Niederwörresbach II möchte wie die SG Veitsrodt/Tiefenstein II um den Sprung in die B-Klasse mitmischen, und der SV Göttschied II sowie der ASV Langweiler/Merzweiler II haben die Plätze eins bis drei im Visier.