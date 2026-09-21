Fünf Siege aus fünf Spielen Der TuS Hintertiefenbach behält seine weiße Weste Werner Wegendt 21.09.2026, 11:55 Uhr

i Symbolbild dpa

Wieder einmal sind in den drei Staffeln der C-Klasse Birkenfeld jede Menge Tore gefallen. Der TuS Hintertiefenbaach freute sich über den fünften Sieg im fünften Spiel.

Der TuS Hintertiefenbach hat in der C-Klasse Birkenfeld 2 seine Tabellenführung behauptet. Das Team von Trainer Dominik Grill hat mit fünf Siegen aus fünf Spielen eine weiße Weste. Der SV Weiersbach II ist mit zwölf Punkten Zweiter. C-Klasse Birkenfeld 1: SG Veitsrodt/Tiefenstein II – TuS Hintertiefenbach II 11:0 (4:0).







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