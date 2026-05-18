Ziemlich viele Tore fielen in den Spielen der C-Klasse Birkenfeld. Die letzte Entscheidung fällt am Freitag in Rötsweiler, wo die SG Veitsrodt II und der VfL Weierbaach II den Meister von Staffel 1 ermitteln.
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Spektakuläre Ergebnisse hat die C-Klasse Birkenfeld zu bieten. Am heftigsten bekam der tapfere TuS Hintertiefenbach II in Staffel 2 bei Meister SG Niederhambach/Schwollen II eingeschenkt. 24:0 (!) siegte der Titelträger, doch der TuS Hintertiefenbach verdient Respekt dafür, angetreten zu sein.