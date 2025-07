Der FC Achtelsbach will aufsteigen

Zwei der vier ersten Mannschaften der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld spielen in Staffel 2. Während der FC Achtelsbach unberdingt aufsteigen will, ist der SV Wilzenberg-Hußweiler vorsichtiger. Alle Infos in unserer großen Kaderübersicht.