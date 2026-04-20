VfL Weierbach II gewinnt Derby Der FC Achtelsbach ist in die B-Klasse aufgestiegen Werner Wegendt 20.04.2026, 12:51 Uhr

i Ausgleich für den VfL Weierbach II (in weiß). Die Spvgg Nahbollenbach II führte schon 2:0, ehe die Weierbacher die Wende einleiteten und schließlich 3:2 gewannen. Michael Greber

In der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld ha die Spvgg Nahbollenbach II das Staffel-1-Derby gegen den VfL Weierbach II verloren. Derweil machte in Staffel 2 der FC Achtelsbach den Sprung in die B-Klasse fix.

Neben der SG Niederhambach/Schwollen II steht auch der FC Achtelsbach als Aufsteiger aus der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld fest. In Staffel 2 machen beide Teams nun noch den Meister unter sich aus. C-Klasse Birkenfeld 1: VfL Weierbach II – Spvgg Teufelsfels II 3:0 (2:0).







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