Eintracht Bad Kreuznach erfüllt mit der Meldung einer zweiten Mannschaft auch in der neuen Saison die Voraussetzungen für Verbandsliga-Fußball. Sie vertraut den Neustart Cihat Yakut an.
Zur neuen Saison wird Eintracht Bad Kreuznach wieder eine zweite Mannschaft melden. Die Reserve des Fußball-Verbandsligisten war in dieser Saison disqualifiziert worden, nachdem sie zu drei Spielen der A-Klasse Bad Kreuznach nicht angetreten war. Der Neustart erfolgt in der C-Klasse und ist notwendig, um den Anforderungen der Durchführungsbestimmungen zur Verbandsliga gerecht zu werden.