25.02.2026

Nächster Baustein der Zukunftsplanung: Der Sportliche Leiter Mario Spreitzer (links) und Eintracht-Präsident Patrick Krick (rechts) freuen sich, Cihat Yakut als Trainer für die zweite Mannschaft gewinnen zu können.

Eintracht Bad Kreuznach erfüllt mit der Meldung einer zweiten Mannschaft auch in der neuen Saison die Voraussetzungen für Verbandsliga-Fußball. Sie vertraut den Neustart Cihat Yakut an.

Zur neuen Saison wird Eintracht Bad Kreuznach wieder eine zweite Mannschaft melden. Die Reserve des Fußball-Verbandsligisten war in dieser Saison disqualifiziert worden, nachdem sie zu drei Spielen der A-Klasse Bad Kreuznach nicht angetreten war. Der Neustart erfolgt in der C-Klasse und ist notwendig, um den Anforderungen der Durchführungsbestimmungen zur Verbandsliga gerecht zu werden.







