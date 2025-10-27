Richtig dramatisch ging es „auf Klopp“ im C-Klasse-Duell der zweiten Mannschaft der Spvgg Nahbollenbach und des SV Göttschied zu. In der 87. Minute kamen die Gastgeber per Elfmeter zum Anschluss. Früh genug, um noch einen Dreier zu holen.
Lesezeit 2 Minuten
Durchaus spannend ging es in der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld zu. In Staffel 3 verlor Tabellenführer SV Niederwörresbach II das zweite Spiel in Folge. Dank eines Treffers von Kevin Hartmann entführte die Spvgg Fischbach II alle drei Punkte aus Niederwörresbach.