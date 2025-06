Im Vorjahr war Bad Sobernheim Austragungsort des Kreispokalfinals, in diesem Jahr richtet der FCS ein Entscheidungsspiel aus. Die SG Nordpfalz II und der SV Medard II wollen in die B-Klasse aufsteigen.

Dass der Dritte und Vierte einer Liga nachsitzen müssen und ein Entscheidungsspiel bestreiten, ist eine Rarität. In Bad Sobernheim kommt es am Freitag um 19 Uhr genau dazu, wenn sich die SG Nordpfalz II und der SV Medard II gegenüberstehen und im Kampf um den dritten Rang der Fußball-C-Klasse Bad Kreuznach 1 einen Aufsteiger in die B-Klasse ausspielen.

Hintergrund ist die Entscheidung des Kreisvorstands, dass in dieser Saison drei Teams aus der C-Klasse aufsteigen dürfen, und da beide Teams nicht nur punktgleich, sondern auch heiß darauf sind, aufzusteigen, ist mit einem packenden Duell zu rechnen. „Wir machen keinen Unterschied zwischen den Aufstiegsspielen unserer ersten Mannschaft in die A-Klasse und dem Entscheidungsspiel der Zweiten“, stellt Nordpfalz-Trainer Mario Jost klar. Und Torsten Nagel, der Vorsitzende des SV Medard, erklärt: „Wir nehmen diese Partie super-ernst. Sie hat eine große Bedeutung für uns.“

„Solch ein Spiel bietet auf jeden Fall einen Lerneffekt für die jungen Spieler.“

Mario Jost

Die Motivationsgründe beider Klubs sind vergleichbar: Bei beiden rücken Nachwuchsspieler nach, die in der B-Klasse stärker gefordert werden als in der C-Klasse, die mit ihren vielen Spielpausen als Unterbau nicht wirklich taugt. „Bei uns wird es so sein, dass sich ältere Spieler in die zweite Mannschaft zurückziehen. Und ohne überheblich klingen zu wollen, die sind einfach zu gut für die C-Klasse“, sagt Nagel. Die Bedeutung des Entscheidungsspiels wird daran deutlich, dass der SVM vergangenen Sonntag in der A-Klasse nur elf Leute einsetzte, damit sich möglichst wenig Akteure festspielen.

Bei den Nordpfälzern fehlen jüngere Spieler wegen Kursfahrten, trotzdem ist Jost guter Dinge. „Wir hatten Meister SG Weinsheim III einmal am Rande einer Niederlage und haben einmal nur knapp verloren. Das war mit Sicherheit keine schlechte Saison von uns. Ich würde es meinen Jungs wünschen, wenn sie sich nun im Entscheidungsspiel dafür belohnen“, sagt der Coach und fügt an: „Solch ein Spiel bietet auf jeden Fall einen Lerneffekt für die jungen Spieler.“