Beim SV Wilzenberg-Hußweiler gab es am vergangenen Wochenende die meisten Tore in der C-Klasse zu bestaunen. Trotz ihres Sieges haben die Wilzenberger nichts mit dem Aufstieg zu tun – obwohl zwei Teams pro Staffel den Weg nach oben antreten dürfen.
Der Este und Zweite jeder C-Klasse-Staffel hat am Ende der Saiosn das Recht, in die B-Klasse aufzusteigen. Nur, wenn einer der ersten beiden Plätze von einem nicht aufstiegsberechtigten Flex-Team besetzt wird, darf der Drittplatzierte nachrücken.