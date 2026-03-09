Zwölf Tore in Wilzenberg Aus der C-Klasse BIR 1 dürfte aktuell keiner aufsteigen Sascha Nicolay 09.03.2026, 13:02 Uhr

i Der TuS Rötsweiler II (in grün) bezwang den TuS Niederbrombach II knapp mit 3:2. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Beim SV Wilzenberg-Hußweiler gab es am vergangenen Wochenende die meisten Tore in der C-Klasse zu bestaunen. Trotz ihres Sieges haben die Wilzenberger nichts mit dem Aufstieg zu tun – obwohl zwei Teams pro Staffel den Weg nach oben antreten dürfen.

Der Este und Zweite jeder C-Klasse-Staffel hat am Ende der Saiosn das Recht, in die B-Klasse aufzusteigen. Nur, wenn einer der ersten beiden Plätze von einem nicht aufstiegsberechtigten Flex-Team besetzt wird, darf der Drittplatzierte nachrücken.







