Zwölf Tore in Wilzenberg
Aus der C-Klasse BIR 1 dürfte aktuell keiner aufsteigen
Der TuS Rötsweiler II (in grün) bezwang den TuS Niederbrombach II knapp mit 3:2.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Beim SV Wilzenberg-Hußweiler gab es am vergangenen Wochenende die meisten Tore in der C-Klasse zu bestaunen. Trotz ihres Sieges haben die Wilzenberger nichts mit dem Aufstieg zu tun – obwohl zwei Teams pro Staffel den Weg nach oben antreten dürfen.

Lesezeit 2 Minuten
Der Este und Zweite jeder C-Klasse-Staffel hat am Ende der Saiosn das Recht, in die B-Klasse aufzusteigen. Nur, wenn einer der ersten beiden Plätze von einem nicht aufstiegsberechtigten Flex-Team besetzt wird, darf der Drittplatzierte nachrücken.

