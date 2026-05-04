Gut, dass in den Ligen auf Kreisebene auch Frauen in Männerteams spielen dürfen, sonst hätte es diese wunderbare Geschichte, die beim SV Weiersbach geschrieben wurde, nicht gegeben: Stürmerlegende läuft gemeinsam mit seinen Töchtern auf.
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Die C-Klassen im Fußballkreis Birkenfeld hatten am Wochenende wieder viel zu bieten. Vor allem in Staffel 3 kam es zu einigen spannenden Begebenheiten. Zum Beispiel bat Meister TuS Kirschweiler wegen Spielermangels die Spvgg Wildenburg II um Verlegung ihres Duells.