Familiärer Dreierpack beim SVW „Asi“ Schmidt läuft mit seinen beiden Töchtern auf Sascha Nicolay

Werner Wegendt 04.05.2026, 13:44 Uhr

i Dass Papa Andreas mit den Töchtern Svenja und Stefanie gemeinsam für den SV weiersbach in einem Punktspiel am Langenfeld auf dem Platz stand, musste Mama Susanne natürlich für die Nachwelt festhalten. SV Weiersbach

Gut, dass in den Ligen auf Kreisebene auch Frauen in Männerteams spielen dürfen, sonst hätte es diese wunderbare Geschichte, die beim SV Weiersbach geschrieben wurde, nicht gegeben: Stürmerlegende läuft gemeinsam mit seinen Töchtern auf.

Die C-Klassen im Fußballkreis Birkenfeld hatten am Wochenende wieder viel zu bieten. Vor allem in Staffel 3 kam es zu einigen spannenden Begebenheiten. Zum Beispiel bat Meister TuS Kirschweiler wegen Spielermangels die Spvgg Wildenburg II um Verlegung ihres Duells.







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