Niederhambach II gewinnt 9:0
Anna Justen erzielt ihr erstes Saisontor für Fischbach
Anna Justen erzielte ihr erstes Saisontor für die Spvgg Fischbach. In Berschweiler traf sie zum 6:0 beim 7:0-Sieg.
Michael Greber

Viel fehlte nicht, und der TuS Hintertiefenbach hätte ausgerechnet im Derby gegen den SV Göttschied II seinen ersten Dreier in dieser C-Klasse-BIR-Saison eingefahren. Die Nachspielzeit sorgte daür, dass es für den TuS nur den ersten Punkt gab. 

Lesezeit 2 Minuten
Insgesamt zehn Spiele gingen an diesem Spieltag in den Birkenfelder C-Klassen über die Bühne. In Staffel 1 waren alle drei aktuell zur Spitzengruppe gehörenden Mannschaften im Einsatz: Tabellenführer SG Veitsrodt/Tiefenstein II gewann nach Pausenrückstand dank eines späten Treffers gegen die Nahbollenbacher Reserve.

Ressort und Schlagwörter

C-Klasse (Birkenfeld)Sport

Top-News aus dem Sport