Viel fehlte nicht, und der TuS Hintertiefenbach hätte ausgerechnet im Derby gegen den SV Göttschied II seinen ersten Dreier in dieser C-Klasse-BIR-Saison eingefahren. Die Nachspielzeit sorgte daür, dass es für den TuS nur den ersten Punkt gab.
Lesezeit 2 Minuten
Insgesamt zehn Spiele gingen an diesem Spieltag in den Birkenfelder C-Klassen über die Bühne. In Staffel 1 waren alle drei aktuell zur Spitzengruppe gehörenden Mannschaften im Einsatz: Tabellenführer SG Veitsrodt/Tiefenstein II gewann nach Pausenrückstand dank eines späten Treffers gegen die Nahbollenbacher Reserve.