Niederhambach II gewinnt 9:0 Anna Justen erzielt ihr erstes Saisontor für Fischbach Werner Wegendt 22.09.2025, 11:44 Uhr

i Anna Justen erzielte ihr erstes Saisontor für die Spvgg Fischbach. In Berschweiler traf sie zum 6:0 beim 7:0-Sieg. Michael Greber

Viel fehlte nicht, und der TuS Hintertiefenbach hätte ausgerechnet im Derby gegen den SV Göttschied II seinen ersten Dreier in dieser C-Klasse-BIR-Saison eingefahren. Die Nachspielzeit sorgte daür, dass es für den TuS nur den ersten Punkt gab.

Insgesamt zehn Spiele gingen an diesem Spieltag in den Birkenfelder C-Klassen über die Bühne. In Staffel 1 waren alle drei aktuell zur Spitzengruppe gehörenden Mannschaften im Einsatz: Tabellenführer SG Veitsrodt/Tiefenstein II gewann nach Pausenrückstand dank eines späten Treffers gegen die Nahbollenbacher Reserve.







