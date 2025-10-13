Das war ein Statement: Der TuS Kirschweiler gewann beim Tabellenführer SV Niederwörresbach II mit 7:0 und brachte den Gastgebern die erste Niederlage in der C-Klasse Birkenfeld 3 bei. Gewinnen die Kirschweilerer ihre Nachholspiele, ziehen sie vorbei.
Die beiden Erstplatzierten der Fußball-C-Klasse Birkenfeld 1 waren auswärts im Einsatz, und beide konnten zufrieden die Heimreise antreten: Tabellenführer SG Veitsrodt/Tiefenstein II gewann mit 6:1 bei der SG Bergen-Berschweiler II, Abdirahman Ahmed Ali und Sven Metzger trafen dabei jeweils dreimal.