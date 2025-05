Sie ist ein Phänomen in der Fußball-Region: Die SG Weinsheim III eilt von Meisterschaft zu Meisterschaft. In dieser Saison ist das Team sogar ungeschlagen, hat 15 seiner 17 Partien gewonnen.

Bereits zum sechsten Mal in Folge sind die Fußballer der SG Weinsheim III Meister der C-Klasse Bad Kreuznach geworden. Mit einem 4:1 über Bavaria Ebernburg II machten sie alles klar und die Nacht zum Tag. Am Montagmorgen wurde noch immer am Sportplatz gefeiert.

„In dieser Saison ist sicher besonders, dass wir noch ungeschlagen sind, das hatten wir nicht jede Runde“, sagt Yannick Gans, Trainer des Teams und Vorsitzender der SGW. Er fügt an: „Keine Ahnung, wie man sechsmal in Folge Meister wird. Wir hatten offensichtlich das richtige Erfolgskonzept.“ Und das sieht vor, dass in der dritten Mannschaft alt und jung miteinander Spaß am Fußball haben. „Zwischen 18 und 55 Jahre, da stand alles auf dem Platz“, berichtet Gans und ergänzt: „Wir sind auch immer in den wichtigen Spielen zur Stelle. Die Crunchtime liegt uns.“

„Ich als Weinsheimer Bub kann gut mit den jungen und den älteren Spielern.“

Yannick Gans

Zur Wahrheit gehört auch, dass die Weinsheimer Dritte nach den Titelgewinnen nie aufgestiegen ist, weil die Zweite bereits in der B-Klasse spielt. „In dieser Saison hätte es eigentlich klappen können mit dem Aufstieg, aber die Zweite hat die entscheidenden Spiele nicht gewonnen“, erläutert der SGW-Vorsitzende, der noch einen Erfolgsgrund kennt: „Die kleinen C-Klassen spielen uns in die Karten. Wenn ein älterer Spieler weiß, dass er nicht jede Woche ran muss, auch mal drei Wochen Pause hat, dann sagt er eher zu, als eine Verpflichtung für jede Woche eingehen zu müssen.“

Die Weinsheimer Dritte steht allerdings vor einem Umbruch. Gans will sich auf seine Aufgaben als Vorsitzender konzentrieren. „Einen neuen Trainer haben wir noch nicht gefunden, der dürfte es auch schwer haben. Ich als Weinsheimer Bub kann gut mit den jungen und den älteren Spielern“, erläutert Gans. Auch eine Verjüngung ist angedacht. Einige der älteren Kicker haben bereits ein neues Betätigungsfeld gefunden. Weinsheim wird ein Stützpunkt des Walking Footballs, und am Samstag schnupperten einige schon mal rein, die dann am Sonntag die Meisterschaft in der C-Klasse feierten.