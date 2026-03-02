Niederhambach II siegt erneut Abbruch wegen Verletzung in Kirschweiler Sascha Nicolay

02.03.2026

Die Punkte 28 bis 30 hat sich die SG Niederhambach/Schwollen II geschnappt. Das bedeutet, sie hat den zehnten Sieg im zehnten Spiel eingefahren. In Kirschweiler konnte diesmal nur zehn Minuten lang gespielt werden.

Die SG Niederhambach/Schwollen kennt auch im neuen Jahr nur Gewinnen als Endstand eines Fußballspiels. Wie die erste Mannschaft in der B-Klasse ist auch das zweite Team in der C-Klasse weiter verlustpunktfrei. Das 5:1 gegen den TV Hettenrodt II war der zehnte Sieg im zehnten Spiel.







