Brian Huth trifft in einem für ihn besonderen Finale

Das Ambiente stimmte: Vor mehr als 200 Zuschauern in Guldental gewann die TSG Planig die Kreismeisterschaft der Ü32-Fußballer, besiegte AH Breitenheim mit 2:0 (0:0).

„Das war eine fantastische Kulisse für eine tolle Partie. Ich habe schon A-Klassen-Spiele gesehen, die schlechter waren“, kommentierte Werner Ehle, der AH-Staffelleiter, das Finale. Er ergänzte: „Die Planiger, die mit drei Bezirksliga-Spielern angetreten waren, siegten verdient, weil sie in der zweiten Hälfte ihre Chancen nutzten.“ Brian Huth (45.) nach einem Abwehrfehler der Breitenheimer und Dirk Spitzbarth (58.) mit einem direkt verwandelten Freistoß markierten die Treffer. Vor allem für Huth war es ein besonderes Spiel, ist er doch Guldentaler. Sein Vater Gerd ist eine Torjäger-Legende der gastgebenden SG. „Mein Dank geht an Ausrichter SG Guldental und an Schiedsrichter Christoph Unckrich für eine fehlerfreie Leistung“, sagte Ehle. Die TSG Planig vertritt den Kreis Bad Kreuznach nun auf Südwestebene.