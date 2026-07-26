Testspiele unter Wettbewerbsbedingungen oder die Aussicht auf packende Partien gegen Top-Gegner in den nächsten Runden – der Blick auf den Verbandspokal fällt oft unterschiedlich aus. Die Partien in dieser Woche haben auf jeden Fall ihren Reiz.
Lesezeit 2 Minuten
Die zweite Runde des Fußball-Verbandspokals wird im Kreis Bad Kreuznach vom Vergleich zwischen der Bezirksliga und der Landesliga geprägt. Gleich viermal steigen Partien dieser Konstellation.Den Auftakt machen da gleich die SG Guldenbachtal und der TuS Hackenheim am Montag um 19.