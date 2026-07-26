Zweite Verbandspokal-Runde Bohr und Gätcke gastieren beim Herzensverein Olaf Paare 26.07.2026, 10:48 Uhr

i Der Weinsheimer Christian Krämer (schwarzes Trikot) schirmt einen Ball geschickt vor einem Merxheimer Akteur ab. Das Erstrunden-Spiel gewann der Landesliga-Aufsteiger souverän, nun geht es für die Weinsheimer nach Pfaffen-Schwabenheim. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Testspiele unter Wettbewerbsbedingungen oder die Aussicht auf packende Partien gegen Top-Gegner in den nächsten Runden – der Blick auf den Verbandspokal fällt oft unterschiedlich aus. Die Partien in dieser Woche haben auf jeden Fall ihren Reiz.

Die zweite Runde des Fußball-Verbandspokals wird im Kreis Bad Kreuznach vom Vergleich zwischen der Bezirksliga und der Landesliga geprägt. Gleich viermal steigen Partien dieser Konstellation.Den Auftakt machen da gleich die SG Guldenbachtal und der TuS Hackenheim am Montag um 19.







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