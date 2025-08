An den Teams aus dem Kreis Birkenfeld beißt sich der SV Winterbach im Fußball-Verbandspokal die Zähne aus. Im Vorjahr kam das Aus gegen den SC Idar-Oberstein. Nun schied der Neu-Landesligist in der dritten Runde am heimischen Felsen nach einem 1:4 (0:3) gegen den Klassenkameraden VfR Baumholder aus.

„Das war eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum Landesliga-Auftakt gegen den FC Schmittweiler. Genau das wollten wir von der Mannschaft sehen“, sagte SVW-Trainer Torben Scherer und fügte an: „Aber Fußball ist ein Ergebnissport, und mit dem Ergebnis sind wir nicht zufrieden.“ Die Winterbacher waren von Anfang an gut in der Partie, hätten vorne liegen können, bevor die Gäste das erste Mal aufs Tor schossen. Die Chancen dazu gab es.

„Von der Mentalität her war das super von uns.“

Torben Scherer

„Die Gegentore sind dann zu billig gefallen, das war ärgerlich“, erklärte Scherer mit Blick auf die drei Treffer der Baumholderer in den 15 Minuten vor dem Seitenwechsel. Beim 0:1 unterlief den Winterbachern bei einem langen Ball ein Stellungsfehler, Danny Lutz (30.) hatte freie Bahn. Niklas Alles (39.) erhöhte mit einem Traum-Freistoß, und Lucas (45.) profitierte von einem Aufbaufehler der Gastgeber.

Der SVW rettete sich in die Pause und schaffte es, sich zu sammeln. Die zweite Hälfte gestalteten die Gastgeber ausgeglichener, vor allem weil sie konsequenter verteidigten. „Von der Mentalität her war das super von uns“, sagte Scherer und fügte an: „Nach dem 1:3 haben wir auch kurz daran geschnuppert, es noch einmal spannend zu machen.“ Nach einem guten Umschaltmoment glückte Leon Zimmermann das 1:3 (75.). Doch nur drei Minuten später stellte Alles den alten Abstand wieder her. „Es war ein verdienter Sieg des VfR, für uns aber trotzdem ein Schritt nach vorne“, bilanzierte Scherer.

SV Winterbach: Kretzschmar – Secker, Augustin, Fett, Leister – Kunz (67. Schlich), Görlek (60. Zimmermann) – Schneberger, Stumm (60. Reidel) – E. Becker (84. Keim), Pfenning.