Plus Weinsheim Zwölf Zugänge der SG Weinsheim: Jannis Spachtholz kehrt heim Von Olaf Paare Mit zwölf Zugängen plant die SG Weinsheim für die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga. Neben dem zukünftigen Co-Trainer Felix Frantzmann und Torwart Simon Nestler, die vom TuS Hackenheim zur SGW wechseln, wurden zahlreiche junge Spieler aus der Region verpflichtet. Lesezeit: 1 Minute

Bestes Beispiel ist Jannis Spachtholz. Der Kapitän der Verbandsliga-A-Junioren des TSV Gau-Odernheim wohnt in Weinsheim und spielt künftig in seinem Heimatort. Große Hoffnungen setzen die SGW-Verantwortlichen auch in Kieran Gätcke (TuS Waldböckelheim) und Joshua Weber (VfL Rüdesheim), die bei ihren bisherigen Klubs zweistellig getroffen haben. „Die Weinsheimer hatten eine der ...